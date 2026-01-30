奧迪行駛板橋街頭拒檢狂飆 警狂開4單罰4.1萬扣照6個月

莊姓男子駕車行經板橋三民路時拒檢，警方試圖以警棍破窗，他則趁著燈號轉換時逃逸，警方現已鎖定其身分調查中。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區29日發生拒檢逃逸案，莊姓男子晚間6時許，駕駛白色奧迪A1行經三民路二段時，因形跡可疑引起巡邏員警注意。當警員趨前示意準備攔查時，莊男竟無視公權力，突然加足馬力企圖衝撞執勤員警，所幸員警反應迅速敏捷閃避，莊男趁隙逃逸，警方已鎖定其身分，並開出多張罰單，總罰金達4萬1900元。

據了解，案發當時正值下班尖峰時段，莊男卻拒絕盤查、加速逃逸，並意圖衝撞執勤員警，員警及時閃避，並想以警棍破窗，但前方交通燈號正好轉為綠燈，莊男見狀隨即鑽入車陣，往中和方向竄逃。

警方考量到現場人車密集，為避免強行追捕引發更大的公眾安全威脅，員警當下決定停止緊追，並立刻調閱周邊監視器畫面與車籍資料，鎖定莊姓車主身分進行後續查辦。

警方表示，莊男在逃逸過程中接連觸法，包含拒絕停車接受稽查而逃逸、危險駕車、闖紅燈以及不依規定使用方向燈等違規行為，已分別依違反《道路交通管理處罰條例》多項條文掣單告發，罰鍰高達4萬1900元，並將處以吊扣駕駛執照6個月之處分。目前警方已通知莊男到案說明，以進一步釐清其當時拒檢衝撞的具體動機。

