奧迪酒店妹「酒毒駕」撞死婦！發IG飆髒話還哭窮 二審下場出爐

23歲酒店妹2023年8月底毒酒駕撞死58歲婦人，事後擺爛不賠償。資料照片

台南市一名23歲舞小姐2023年8月23日清晨「毒駕又酒駕」，在安平區健康三街與府平路口左轉時，撞死58歲婦人。事後她先在社群軟體發限時動態，又毀諾沒有支付喪葬費，國民法官法庭重判8年6月，魏女上訴哭窮，不斷以「無力賠償」請求減刑，但台南高分院認同國民法官原審見解，痛批其犯後態度消極且不僅未付喪葬費，還將收入挪作他用，裁定駁回上訴，維持8年6月徒刑。

判決書指出，花名「玲玲」的被告魏瓊苓，2023年8月23日清晨從舞廳下班後，到安平區友人家中續攤，喝啤酒1瓶半、調酒1瓶及施用毒品K他命後，她駕駛白色奧迪轎車上路，她疑因飲酒、施用毒品後，注意力、反應能力降低，在健康三街左轉府平路時，追撞早起運動的58歲孫姓婦人，造成顱骨骨折、嚴重出血，送醫不治。魏女酒測值達0.57，車子並衝撞到一旁的計程車及騎樓。

魏瓊苓酒駕撞死人後竟忙著發IG限時動態，稱車子撞壞了，還在影片中大罵三字經，引起網友一陣撻伐，也讓很多民眾憤慨不已，事後她得知犯錯，事情大條，再上網公開道歉後關閉帳號。

魏女駕駛的白色奥迪轎車幾乎車頭全毀。資料照片

一審由國民法官法庭審理，魏女在事發時在派出所表示有誠意和解，但事發後超過兩年，她不僅未支付約定的喪葬費用，更將收入挪作他用，根本沒有擬定任何具體賠償計畫，使被害人家屬承受失親之痛外，更感受不到絲毫歉意。

台南高分院合議庭在判決書中嚴正指出，國民參與審判制度之宗旨應予尊重，原審量刑已依刑法第57條綜合審酌動機與犯後態度。

高院強調，被告服用「酒精與毒品混合」的駕駛行為，對社會大眾構成無差別的生命威脅，造成深層的驚懼與憤怒感，刑罰防衛社會的功能必須適當彰顯。考量被告上訴後仍無彌補損害之情事變更，裁定駁回上訴。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



