奧迪駕駛心虛拒檢！加速逃逸卡窄巷 車內搜出2毒

犯嫌拒檢逃逸衝窄巷，警方目前已掌握身分全力追緝中。（圖／翻攝畫面）

苗栗市街頭8日上演警匪追逐戰，一輛奧迪休旅車因車牌照燈未亮且形跡可疑，遭警方攔檢，不料駕駛竟拒檢並加速狂飆逃逸。該車為了擺脫警方尾隨，高速駛入狹小巷弄，結果在穿越窄巷時，車體當場被兩側牆面夾住，「頭過身沒過」動彈不得，駕駛趁機棄車逃離現場，全力追緝中。

員警巡邏經苗栗市府前路段，發現該輛奧迪休旅車違規且形跡可疑，示意停車受檢，但駕駛隨即加速逃逸。警方通報攔截圍捕後，保持安全距離尾隨。直到休旅車試圖穿越窄巷而卡住，員警立即上前盤查。

警方隨後在被卡住的休旅車內進行搜索，當場查獲毒品安非他命 1 包（毛重 0.51 公克）、K他命 1 包（毛重 2.25 公克）及吸食器 1 組。警方已鎖定棄車逃逸的駕駛人身分，將全力追緝到案，除將依《道路交通管理處罰條例》製單舉發拒檢行為外，並將依《公共危險罪》及《毒品危害防制條例》等罪嫌偵辦。

