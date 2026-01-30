奧迪A1拒盤查！開車街頭狂飆連續違規還欲撞警 將開罰4萬扣照半年

記者莊淇鈞／新北報導

警方要求奧迪駕駛下車受檢。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區三民路二段上，昨天（29日）傍晚6時許，1輛白色奧迪行經時因形跡可疑，正在值勤的巡邏警員趨前準備盤查攔查，但奧迪駕駛不明原因竟加速衝撞準備逃逸，所幸巡邏警機警閃避，並嘗試以警棍破窗，但剛好燈號轉為綠燈及路上人車眾多，擔心追捕會引發民眾安危，隨後調閱車籍資料，已通知駕駛到案說明，並針對交通違規進行開罰4萬1900元，並吊扣其駕駛執照六個月。

奧迪車趁隙逃竄。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時這輛奧迪A1行駛板橋的三民路上，巡邏警員發現該車輛形跡可疑，準備趨前盤查遭拒，還加速意圖衝撞執勤警員，因剛好燈號轉綠燈，該車隨即鑽出車陣朝中和方向逃逸。該車拒檢逃逸過程中，一路違規。

警方表示，該車主莊姓男子因拒絕停車接受稽查逃逸、危險駕車、闖紅燈及不依規定使用方向燈等，將依違反《道路交通管理處罰條例》第60條第1項、第43條第1項第1款、第53條第1項及第42條掣單告發，並吊扣其駕駛執照六個月，罰鍰總計41900元，目前已經通知到案說明，以釐清案情。

不良行為，請勿模仿！

