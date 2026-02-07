奧運史上首次雙聖火：意大利雙城見證冬奧開幕

（德國之聲中文網）奧林匹克旗幟在米蘭和科爾蒂納同時升起。聖火正在米蘭和科爾蒂納的街頭同步傳遞。

意大利滑雪傳奇人物阿爾貝托·通巴（Alberto Tomba）和黛博拉·孔帕尼奧尼（Deborah Compagnoni）高舉聖火；在科爾蒂納，另一位滑雪傳奇索菲婭·戈吉亞（Sofia Goggia）點燃聖火。奧運歷史上首次出現兩座奧運聖火。

中國古典鋼琴家郎朗演奏奧林匹克會歌。米蘭的夜空中煙花綻放，奧運會正式開幕。

80年代蒸汽朋克風格舞蹈，其中穿插著對不同冬季奧運項目的致敬。夜店場景下，伴隨著動感的電子舞曲，每個人都穿著滑雪後派對（après-ski）服裝。更有喜劇環節。手語藝術家登場假裝麥克風出了問題，用手語“與大家交流”，實則是在講解意大利手勢的豐富內涵。

《今夜無人入睡》與對和平的呼喚

聖西羅球場，意大利盲人歌唱家安德烈·波切利（Andrea Bocelli）演唱歌劇《杜蘭朵》著名詠嘆調《今夜無人入睡》。全場一同唱響。

舞蹈表演結束時舞者們排成“和平鴿”的隊形。接著——查理茲·塞隆（Charlize Theron）登場，並發表了和平致辭，她引用了偉大的曼德拉的話語。

“讓本屆奧運會不僅僅是一場體育賽事，讓它成為我們共同人性的體現、彼此尊重的象征，以及向世界發出和平呼聲的省會。”

國際奧委會主席考文垂：“讓本屆奧運會成為慶祝我們彼此相連的盛會”

國際奧委會首位女性主席柯絲蒂·考文垂（Kirsty Coventry）在就任主席後的首屆奧運會上發表講話。

“我知道你們此刻的感受。盡情享受吧，把這一切都銘記在心。”

考文垂繼續說道：“在接下來的幾周裡，你們將向我們展示何為真正的人性。你們將向我們展示，力量不僅僅體現在勝利上，更在於勇氣、同理心和赤誠之心。”

她強調體育所蘊含的諸多美德，以及體育如何教會人們以同樣的方式行事：彼此尊重、富有同理心、互相關懷。

她提到了非洲詞語“Ubuntu”，意思是“我之所以為我，是因為我們”，借此提醒大家：我們需要更多地重視集體而非個人。

馬拉戈：“今晚，我從未像現在這樣為身為意大利人而自豪”

2026年冬奧會組委會主席喬瓦尼·馬拉戈（Giovanni Malago）登台致辭：“今晚，意大利向世界敞開懷抱。”

他回顧了意大利的奧運歷史（這是第四次舉辦冬奧會），提到這是歷史上性別比例最為平衡的一屆奧運會，並講述了自己在籌備過程中即使面臨重重困難也從未放棄，因為對於國家和體育運動的熱愛。

“我要感謝意大利人民，感謝讓本屆奧運會如此特別的成千上萬名志願者，也感謝所有即將參賽的運動員。今晚，我從未像現在這樣為身為意大利人而自豪。”

他強調了和諧、團結與尊重，並表示無論成績如何，意大利代表團都會讓整個國家團結在一起。

萬斯遭噓聲

委內瑞拉代表團之後，美國隊入場，掌聲不斷，但當體育場大屏幕切換到美國副總統JD·萬斯時，現場噓聲四起。

美國是參賽規模最大的國家，運動員超過230人，也是美國歷史上派出的最大規模的代表團。

以色列代表團在米蘭入場，據現場記者報道，看台上出現了噓聲。

倒數第二個出場的法國隊，這是下一屆奧運會東道主的慣例。2030年冬奧會將在法國阿爾卑斯山舉行。

最熱烈的歡呼留給了最後一個出場的東道主意大利。他們身穿阿瑪尼設計的服裝，灰色底色點綴著意大利國旗色。

德國派出了185名運動員。四年前德國贏得27枚獎牌，其中12枚金牌，這一次他們希望超越，這將是個極高的目標。

時尚與流行之都

“時尚之都”米蘭開幕變身“秀場”。畢竟，阿瑪尼、普拉達和範思哲都誕生於此。舞台以紅白綠三種主色調呈現，服裝模特列隊入場。

意大利文化在這裡展現了無限的創意：人們裝扮成匹諾曹、廚師、歌劇演員。甚至還有許多人裝扮成摩卡壺。

美國流行天後瑪麗亞·凱莉壓軸登場。她身穿白色鑽飾禮服，用意大利語演唱《Nothing Is Impossible》。觀眾陶醉其中，甚至一起合唱。下半段她轉回英語，歡呼聲絲毫未減。

谷愛凌克服首滑失誤 順利晉級決賽

中國自由式滑雪運動員谷愛凌在周六的冬奧會女子坡面障礙資格賽中首輪表現不佳，但憑借第二輪的出色發揮，成功佔據有利位置，晉級決賽。

作為該項目的衛冕銀牌得主，谷愛凌在首輪比賽中從第一個欄架起跳時摔倒，僅獲得1.26分。但在第二輪強勢反彈，取得高分，暫列第二。

現年22歲的谷愛凌出生於美國，代表中國參賽。

開幕式前米蘭出現ICE抗議活動

開幕式前，米蘭街頭舉行抗議活動。數百人，據報道大多為學生，對美國移民與海關執法局（ICE）人員出現在意大利表示不滿。

抗議者關注的問題包括米蘭房租上漲、認為當前並非花錢舉辦奧運會的合適時機，以及大量建設工程，尤其是在科爾蒂納對環境造成不良影響。也有人抗議以色列前來參賽、而不是像俄羅斯那樣被禁賽。

預計周日將有約1萬名來自全意大利的抗議者來到米蘭。美國駐意大利大使蒂爾曼·J·費爾蒂塔此前表示，ICE人員“僅以顧問和情報人員的身份部署，不會參與巡邏或執法行動”。

這很可能指的是ICE旗下的國土安全調查局（HSI），該部門負責跨境犯罪，常被派往奧運會等大型活動協助安保，與當前在美國主導移民打擊行動的ICE執法人員並不相同。

美國副總統萬斯周五早些時候還會見了意大利總理梅洛尼。梅洛尼表示，體育和宗教具有“將意大利與美國、歐洲與美國、西方文明連接在一起的價值”。

作者: 德聞