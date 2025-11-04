奧運好手跨界 台東衝浪賽星光熠熠

2025台灣國際衝浪公開賽4日在台東金樽漁港開幕，首日為國內組賽程，仍可見來自12國的外國選手迫不及待下水試浪。（蔡旻妤攝）

2025台灣國際衝浪公開賽4日在台東縣東河鄉金樽漁港熱鬧開幕，為期8天賽事吸引來自12國、超過200位菁英選手競技，台東縣政府盼藉由國際運動賽事吸引世界衝浪好手認識台東。

台灣國際衝浪公開賽不僅是世界衝浪聯盟重要一站，也成推廣運動觀光、展現台東國際能見度的重要平台。運動部政務次長鄭世忠指出，賽事可為台東建立國際運動名片，未來行政院將編列8億元支持國際品牌賽事，結合明星選手社交平台、觀光旅遊與全民運動推廣，創造跨域加值。

台東縣副縣長王志輝表示，今年賽事最大特色是升級為國際積分賽，讓台灣選手在台東與全球短板選手同步競技，他說「台東氣候佳，許多外國選手來比賽都不需要穿禦寒衣，即使風這麼大，溫度仍宜人，加上周邊精彩系列活動，為東海岸冬季更增添光彩」。

賽事陣容星光熠熠，英國最年輕奧運獎牌得主Sky Brown從擅長的滑板跨界挑戰衝浪；菲律賓QS6000冠軍Bronson Meydi、Ziggy Aloha Mackenzie共台爭冠；澳洲名將Reef Heazlewood、Xavier Huxtable及傳奇冠軍之子Jay Occhilupo預計也將掀起激烈競爭。

女子組包含管浪女王Willow Hardy、澳洲新星Ellie Harrison、Jahly Stokes，日本選手Mirai Ikeda等展現巾幗浪潮的氣勢。台灣選手方面，劉明讓、尤佳琦、鍾昀蓉、王恩柔透過職業短板外卡賽晉級正賽，代表台灣迎戰國際頂尖浪人。