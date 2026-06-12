奧運推手真鍋大度參戰光球音樂祭 跨國VJ共演聲光實驗場

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真鍋大度於2025年 SÓNAR 音樂祭的演出紀錄。（Sónar音樂節提供、Nerea Coll攝）

在5月帶臺灣電子音樂人遠征法國里昂後，年年都想超越過去自己的「光球音樂祭」將在6月底盛大回歸，繼上一波名單曝光後，如今全陣容公開。

今年光球力邀被譽為當代新媒體藝術重要代表的日本藝術家真鍋大度登場。真鍋大度長年以程式、聲音、影像與身體感測技術拓展表演形式，曾與Perfume、Björk等國際藝術家合作，並參與里約奧運閉幕式等大型製作。他將於本屆光球帶來年度Audio-Visual個人創作，以精密的聲音結構與即時視覺同步，展現科技與感官交織的現場演出。

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同樣來自日本的新一代跨域藝術家JACKSON kaki，透過多次與MONDO GROSSO、Kode9等知名藝人的合作為音樂場景打開視覺想像，更將為光球帶來籌備多年的Audio-Visual新作。

由JACKSON kaki與XTRUX共同策劃的派對展覽組織TOTEI，則將於光球呈現一日限定展覽與VJ舞台，展覽《邊界消融的新視聽地平》（境界を溶かす視聴覚の地平）集結來自臺灣、日本、美國等地的藝術家，將深受派對文化影響的錄像、視覺與新媒體創作，帶進光球這座聲光交錯的實驗場。

除了日本VJ Syoronpo.、O.G.I.，也邀請常駐臺灣的視覺藝術家Felix Onorato、Luca Bonaccorsi共同加入，帶來繁花似錦的視覺表現。此次Ludu演出更攜手Tispy Studio負責燈光設計，讓音樂、影像、燈光與身體感知，在同一個空間中同步震動。

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