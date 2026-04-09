奧運級劇團空降國境之南！滿州國小「小星星創藝節」精彩

日本「嘉比劇團(GABEZ)」，該團以獨特的肢體默劇風靡全球。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州國小舉辦「滿滿小星星創藝節」，校方今年特別「玩大的」，串聯勝利星村小星星藝術節資源，邀請曾站上東京奧運開幕式的日本「嘉比劇團」及保加利亞知名劇團演出，要讓國境之南的孩子們，在家門口就能看見世界。

恆春半島正值飛魚季，滿州鄉不僅有豐富的自然生態，這回更充滿了人文藝術氣息。滿州國小推動美感教育不遺餘力，今年透過「滿滿小星星創藝節」，將國際級的表演藝術高度與在地社區深度結合。最受矚目的亮點，莫過於邀請到日本「嘉比劇團(GABEZ)」，該團以獨特的肢體默劇風靡全球，更曾是東奧開幕式的表演嘉賓；加上來自保加利亞「彼得潘劇團」的夢幻戲劇，兩大國際劇團同台，堪稱滿州史上最強藝術陣容。

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「每個孩子都是獨一無二的星星，只要有舞台就能閃耀！」滿州國小校方表示，除了國際大秀，孩子們才是真正的主角。活動當天，校園將化身為大型藝廊與劇場，學生們將輪番上陣，展現音樂、舞蹈、說故事及扯鈴等平日苦練的「創意秀」。教室內則展示著孩子們充滿童趣與美感的藝術作品，展現偏鄉孩子驚人的創作能量。

滿州國小舉辦「滿滿小星星創藝節」。(記者蔡宗憲攝)

學生們也輪番上陣，展現音樂、舞蹈、說故事及扯鈴等平日苦練的「創意秀」。(記者蔡宗憲攝)

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