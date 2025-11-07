奧運金牌劍后江旻憓參選香港立法會的風風雨雨
經中國按照其所謂「愛國者治港」原則整頓選舉制度的香港特區立法會將在2025年12月舉行新制度下的第二次選舉。2024年巴黎奧運劍擊金牌得主江旻憓宣佈參選，可算是目前熱度最高的相關話題。
江旻憓在奪金後「急流勇退」，到香港賽馬會任職，近日宣佈競逐旅遊界功能組別議席。其簡短的「誓師大會」得到多家知名企業老闆與旅遊業行會負責人站台。
江旻憓的出現在香港輿論中引起了騷動，從她是否具備資格參選，到她是否擁有中國以外國籍，均成為討論對象。
BBC中文曾嘗試聯絡江旻憓受訪，但其競選團隊回覆稱「暫時未能安排訪問」。
「江旻憓能參選旅遊界議席嗎？」
第八屆香港特區立法會換屆選舉提名期於星期四（11月6日）傍晚結束，特區選舉事務處宣佈合共接獲161份提名表格，競逐這90個議席。
在中國全國人大決議下，自2021年12月起，香港立法會從70席增至90席，其中40席由約1500人組成的選舉委員會選出，30席由不同行業的功能界別所產生，剩下20席由地方選區直選產生。
無論是哪個界別，首先要取得足夠選舉委員會委員，以及所屬選區足夠選民提名。
功能界別共有28個，其中旅遊界設議席一個，已登記團體選民176個——即有176人將代表合資格行會團體投票。
11月3日，任職香港賽馬會對外事務經理，31歲的江旻憓在北角社區文創空間「油街實現」舉行了歷時約5分鐘的新聞發佈會，宣佈正式參選。在此之前，馬會向香港媒體證實，江旻憓「即日起已暫停在馬會的所有職務」。
江旻憓說：「從全職運動員退下來之後，我踏出了自己的舒適圈，之後更發現到我們的體育精神是適用於所有界別。」
選舉委員會1500人負責選出近半香港立法會議員
2021年12月起
香港特區立法會原有70席，經修改後增為90席。
據香港媒體報導，她並未談及政綱，但花了些篇幅解釋從前作為運動員出外比賽，遇到從未來過香港的外國同儕時，她如何鼓勵對方到訪香港，「你一定會喜歡」。
「我不做運動員之後，我都很希望我可以繼續吸引更多人來香港⋯⋯跟我們業界一樣，我們相信香港，相信業界，知道我們超級有吸引力，全世界都應該來，跟我們一樣，熱愛這個城市。」
她還宣佈：「我的加拿大護照已經申請放棄了。」
江旻憓2歲時隨父母移民加拿大，6歲時舉家回流。中國《國籍法》並不承認雙重國籍，但中國全國人大常委會1996年5月針對《國籍法》在香港實施的釋法案規定：「在外國有居留權的香港特別行政區的中國公民，可使用外國政府簽發的有關證件去其他國家或地區旅行，但在香港特別行政區和中華人民共和國其他地區不得因持有上述證件而享有外國領事保護的權利。」
而據中國《香港基本法》與香港《立法會條例》規定，非中國籍或在外國有居留權的香港特區永久性居民可以當選為特區立法會議員，其所佔比例不得超過立法會全體議員的20%；28個功能界別中，有12個允許議員持有外國國籍，旅遊界即為其一。
香港《明報》指出，江旻憓因持有外國護照而不能競逐地方直選議席，她的履歷本來適合參選體育演藝及文化出版界，但這並不在12個允許外國國籍議員的界別範圍內。
會見記者後，江旻憓一行走進了「油街實現」對面的香港李寧大廈，特區政府旅遊事務署正好設在裏頭，而旅遊事務助理專員陳子琪被特區政府委任為旅遊界功能界別的選舉主任。
按照《立法會條例》規定，要在功能組別獲得提名參選，條件包括參選人本身為相關界別的登記選民，或獲得有關界別的選舉主任信納參選人「與該功能界別有密切聯繫」。
就在截止提名當天，多家香港媒體報導，據記者查閱江旻憓已被披露的提名表格，選舉主任曾發函要求她闡述自己的經歷如何足以代表旅遊界。江旻憓覆函稱，作為奧運金牌得主，她相信體育與旅遊存在「跨界融合」。而她入職香港賽馬會後參與賽馬旅遊生態圈項目，被納入特區政府《香港旅遊業發展藍圖2.0》的核心戰略，此外她還參與將沙田馬場「打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」。
據查冊結果，江旻憓報稱為獨立候選人，沒有政黨聯繫；提名她的14個團體選民中，包括了本地老牌酒店經營商美麗華酒店集團和富豪國際集團，以及國有中國國際航空公司旗下國航香港發展有限公司。
https://www.youtube.com/shorts/XgM3YaXxhqs
提名截止後，唯一在旅遊界與江旻憓競逐議席的對手名叫馬軼超，為現任觀塘區議員，同時報稱為一家專營遊學團的旅行社董事。馬軼超並未申報政治聯繫。
在江旻憓宣佈參選當天，原本擔任旅遊界議員的香港中國旅行社董事長姚柏良另行宣佈參選選舉委員會界別。港中旅目前隸屬於中國旅遊集團，中國旅遊集團是設於香港的四家中央級中國國有企業之一。
據選舉事務處公佈，選委會界別最終接獲50份提名，爭奪40個議席。
姚柏良在宣佈參選的記者會上被問及是否要給江旻憓「讓路」而放棄競逐旅遊界議席。他回應稱，旅遊業青黃不接，希望更多新血加入，因此歡迎新人參選。他同時強調自己「永遠離不開旅遊界」。
姚柏良說：「其實我從前也當過運動員⋯⋯是學界金牌運動員，但是運動員的堅毅拼搏精神，對於各行各業在逆境當中，是非常重要的。」
香港旅遊業議會主席譚光舜是給江旻憓站台的業界代表之一。他對中共廣東省深圳市委主管的《香港商報》說：「凡是關注香港旅遊界的人士我們都會支持。」
「大家知道她（江旻憓）是奧運冠軍，她有她在體育方面的成就⋯⋯我覺得她跟我聊的東西中透露出不屈不撓的精神，在劍擊甚至是別的界別都可以發揮出來⋯⋯尤其是現在文體旅遊高度融合之下，我們更加得期望有文化、體育等其他各界人士來鑽研旅遊。」
在北京制定的新制度下，提名程序在選舉主任接收提名文件後尚未結束。按照特區政府公佈，負責檢驗國家安全等範疇的候選人資格審查委員會將在提名期結束後14天內，在特區政府憲報公告每個選區獲有效提名的候選人。
按照目前報名情況，除非有候選人被裁定提名無效，否則所有地方選區、功能界別與選舉委員會界別均將在12月7日投票選出相應議員。
資深新聞工作者，香港記者協會前主席楊健興在其博客撰文說：「港府旅遊宣傳為『香港無處不旅遊』，馬會助理經理可代表旅遊界，體育精神適用於所有界別，假如道理成立，人人可代表旅遊界。」
「假如旅遊界『啃得落』（嚥得下這口氣），支持一名年資14個月的馬會助理經理成為立法會代表，其他人也無話可說，評論員也不宜多說。」
從江旻憓選手到候選人江旻憓：形象錯配？
江旻憓在5分鐘參選記者會見裏的表現本身引來了不少討論，一些評論質疑她準備投身嚴肅的政治事業，卻維持著「傻大姐」形象。尤其是她從會見記者的公園步行到旅遊事務署辦公樓的一小段路程內回應記者追訪的表現，更讓網民將江旻憓描繪成「真人版My Melody」——日本三麗鷗（Sanrio）公司出品的卡通人物。
https://www.youtube.com/watch?v=ksYr6-4-LfM
博主「藍光」在 Threads 上評論說，江旻憓的「傻大姐」形象對於運動員來說「是加分的」，但作為一個 30 出頭的成年人去參政議政，仍維持著「小學生般」的語調，「那就不是可愛而是尷尬」。這篇帖文獲得1.42萬人點讚，4300人轉發。
「明明你可以選擇做一個被尊敬嘅運動員，為何偏偏要去演一個『假正能量』的角色？」
江旻憓在宣佈參選當天發表的社交媒體帖文也似乎因此引發其他網路評論人士二創戲謔。帖文寫道：「本人在此帖文以前發布的任何資訊均與2025年立法會換屆選舉無關，謹此聲明。」
https://www.instagram.com/p/DQk7rnTk3P5/
多位參選人實際上也發表了字眼相近的帖文，目的據信是試圖避免宣佈參選前的帖文被選舉管理當局視為選舉廣告，要求計算選舉經費。但江旻憓以近似手寫的字體製作帖文，並配以簡筆山峰、太陽與雲朵裝飾。
https://www.instagram.com/p/DQoQZMKkomm/
https://www.instagram.com/p/DQo9i-LiSSI/
香港商業電台時事節目主持人葉子在博客中寫道：「從小到大在劍擊的圈子，江旻憓都是我們一直仰望的名字。我們都很希望見證她成功。」
「只不過事隔一年多，當日在巴黎紅著眼向體育記者飛吻、自嘲無眉，前日就問候政治記者「食咗飯未」（吃了嗎），或許率真人設依舊，但身份切換得太快，奧運金牌的光環還能亮多久？」
資深政治學者盧兆興教授則認為，江旻憓參選立法會，有其獨特的重要意義。
目前擔任香港大學專業進修學院常務副院長的盧兆興對路透社說：「首先，這象徵中共「統戰」工作的成功，特別是針對香港年輕人，尤其是體育界人士。其次，江旻憓策略性地轉戰競爭相對較不激烈的旅遊界功能界別，這意味著她當選立法會議員的機會相對較高。」
「第三，北京希望透過江旻憓的參與，為候選人形象注入新活力，讓更多年輕人關注選舉，並期望能間接刺激年輕選民在即將舉行的選舉中投票。」
「微笑劍后」江旻憓：從國際劍擊場走進中國議場
江旻憓1994年2月8日出生於香港，是家中獨女。她在11歲開始學習劍擊，後來考進香港代表隊，在「中國香港」名義下開展全職運動員生涯。經常展露笑容的她後來被輿論冠以「微笑劍后」之稱。
江旻憓6歲隨父母回流香港後一直在面向外國僑民的國際學校體系接受中小學教育，其後考入美國史丹福大學（Stanford University；斯坦福大學）修讀國際關係學士課程。
2019年，江旻憓入讀北京中國人民大學法律碩士課程，2021年再到香港中文大學修讀法律課程。
2024年7月，江旻憓奪得巴黎奧運女子個人重劍金牌，這是她首面也是最後一面奧運金牌，因為她在奪冠後不足一個星期宣佈退役，旋即入職香港賽馬會。
在退役到轉職之間，江旻憓在人民大學的碩士論文曝光——她在《透過「佔中事件」反思香港特區選舉制度完善路徑》中批評2014年「雨傘運動」堵路示威「禍害極大，遺患深遠」，而中國頒布《香港國安法》，整頓特區選舉制度，落實「愛國者治港」原則，是完善「一國兩制」的重要舉措，「化解反中亂港勢力奪權」。
江旻憓轉職香港馬會後，不時出席一些政府宣傳活動，包括在6月出席特區律政司主辦的《香港國安法》頒布五週年活動。7月份，她被大陸網媒拍下參觀中國解放軍山東艦的過程。9月3日，她到北京參觀二戰抗日戰爭勝利80週年閱兵式。
https://twitter.com/TongMediaHK/status/1942064307799470568
https://twitter.com/CHNN00001/status/1942178771274195017
https://twitter.com/ChinaDaily/status/1963192579773841692
7月初，江旻憓被選為中華全國青年聯合會常務委員。全國青聯為中共領導下的「基本人民團體」之一，會員團體包括中國共產主義青年團（共青團）。
前香港民間人權陣線（民陣）召集人陳皓桓批評江旻憓宣佈參選的表現，顯示她是「扮愛國」、「扮為民」、「扮無知」（裝愛國、裝為民、裝無知）的野心家。
對此，親政府網媒《HKG報》點名反駁稱：「在政治上腦的黃友眼中，只因為江旻憓選擇了一條他們不認同的道路，就要想盡一切辦法，將其打倒在地，再踩上一萬隻腳。對此，我們只能對著那些氣急敗壞的鍵盤戰士說一句，請繼續你們的表演，反正除了證明自己的狹隘和脆弱之外，什麼也改變不了。」
其他人也在看
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 16 小時前
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 22 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 19 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 19 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
停砍公教年金？台大教授曝「驚人退休金」
[NOWnews今日新聞]藍白聯手推「反年改」，立法院司法法制委員會昨、今（6）日連兩日排審攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但因朝野未達共識，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前