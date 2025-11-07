奧運金牌劍后江旻憓參選香港立法會的風風雨雨

經中國按照其所謂「愛國者治港」原則整頓選舉制度的香港特區立法會將在2025年12月舉行新制度下的第二次選舉。2024年巴黎奧運劍擊金牌得主江旻憓宣佈參選，可算是目前熱度最高的相關話題。

江旻憓在奪金後「急流勇退」，到香港賽馬會任職，近日宣佈競逐旅遊界功能組別議席。其簡短的「誓師大會」得到多家知名企業老闆與旅遊業行會負責人站台。

江旻憓的出現在香港輿論中引起了騷動，從她是否具備資格參選，到她是否擁有中國以外國籍，均成為討論對象。

BBC中文曾嘗試聯絡江旻憓受訪，但其競選團隊回覆稱「暫時未能安排訪問」。

「江旻憓能參選旅遊界議席嗎？」

去屆立法會90名議員中有35人——將近40%——放棄尋求連任。 [China News Service]

第八屆香港特區立法會換屆選舉提名期於星期四（11月6日）傍晚結束，特區選舉事務處宣佈合共接獲161份提名表格，競逐這90個議席。

在中國全國人大決議下，自2021年12月起，香港立法會從70席增至90席，其中40席由約1500人組成的選舉委員會選出，30席由不同行業的功能界別所產生，剩下20席由地方選區直選產生。

無論是哪個界別，首先要取得足夠選舉委員會委員，以及所屬選區足夠選民提名。

功能界別共有28個，其中旅遊界設議席一個，已登記團體選民176個——即有176人將代表合資格行會團體投票。

11月3日，任職香港賽馬會對外事務經理，31歲的江旻憓在北角社區文創空間「油街實現」舉行了歷時約5分鐘的新聞發佈會，宣佈正式參選。在此之前，馬會向香港媒體證實，江旻憓「即日起已暫停在馬會的所有職務」。

江旻憓說：「從全職運動員退下來之後，我踏出了自己的舒適圈，之後更發現到我們的體育精神是適用於所有界別。」

選舉委員會1500人負責選出近半香港立法會議員

2021年12月起

香港特區立法會原有70席，經修改後增為90席。

資料來源：新華社

據香港媒體報導，她並未談及政綱，但花了些篇幅解釋從前作為運動員出外比賽，遇到從未來過香港的外國同儕時，她如何鼓勵對方到訪香港，「你一定會喜歡」。

「我不做運動員之後，我都很希望我可以繼續吸引更多人來香港⋯⋯跟我們業界一樣，我們相信香港，相信業界，知道我們超級有吸引力，全世界都應該來，跟我們一樣，熱愛這個城市。」

她還宣佈：「我的加拿大護照已經申請放棄了。」

江旻憓2歲時隨父母移民加拿大，6歲時舉家回流。中國《國籍法》並不承認雙重國籍，但中國全國人大常委會1996年5月針對《國籍法》在香港實施的釋法案規定：「在外國有居留權的香港特別行政區的中國公民，可使用外國政府簽發的有關證件去其他國家或地區旅行，但在香港特別行政區和中華人民共和國其他地區不得因持有上述證件而享有外國領事保護的權利。」

而據中國《香港基本法》與香港《立法會條例》規定，非中國籍或在外國有居留權的香港特區永久性居民可以當選為特區立法會議員，其所佔比例不得超過立法會全體議員的20%；28個功能界別中，有12個允許議員持有外國國籍，旅遊界即為其一。

香港《明報》指出，江旻憓因持有外國護照而不能競逐地方直選議席，她的履歷本來適合參選體育演藝及文化出版界，但這並不在12個允許外國國籍議員的界別範圍內。

江旻憓奪得巴黎奧運金牌後不到一週便宣佈退役職業運動員。 [Reuters]

會見記者後，江旻憓一行走進了「油街實現」對面的香港李寧大廈，特區政府旅遊事務署正好設在裏頭，而旅遊事務助理專員陳子琪被特區政府委任為旅遊界功能界別的選舉主任。

按照《立法會條例》規定，要在功能組別獲得提名參選，條件包括參選人本身為相關界別的登記選民，或獲得有關界別的選舉主任信納參選人「與該功能界別有密切聯繫」。

就在截止提名當天，多家香港媒體報導，據記者查閱江旻憓已被披露的提名表格，選舉主任曾發函要求她闡述自己的經歷如何足以代表旅遊界。江旻憓覆函稱，作為奧運金牌得主，她相信體育與旅遊存在「跨界融合」。而她入職香港賽馬會後參與賽馬旅遊生態圈項目，被納入特區政府《香港旅遊業發展藍圖2.0》的核心戰略，此外她還參與將沙田馬場「打造成為亞洲頂級體育旅遊綜合體」。

據查冊結果，江旻憓報稱為獨立候選人，沒有政黨聯繫；提名她的14個團體選民中，包括了本地老牌酒店經營商美麗華酒店集團和富豪國際集團，以及國有中國國際航空公司旗下國航香港發展有限公司。

江旻憓年幼隨父母自加拿大回流香港後多年才開始學習劍擊，但不久便成為中國香港代表隊選手。 [AFP via Getty Images]

提名截止後，唯一在旅遊界與江旻憓競逐議席的對手名叫馬軼超，為現任觀塘區議員，同時報稱為一家專營遊學團的旅行社董事。馬軼超並未申報政治聯繫。

在江旻憓宣佈參選當天，原本擔任旅遊界議員的香港中國旅行社董事長姚柏良另行宣佈參選選舉委員會界別。港中旅目前隸屬於中國旅遊集團，中國旅遊集團是設於香港的四家中央級中國國有企業之一。

據選舉事務處公佈，選委會界別最終接獲50份提名，爭奪40個議席。

姚柏良在宣佈參選的記者會上被問及是否要給江旻憓「讓路」而放棄競逐旅遊界議席。他回應稱，旅遊業青黃不接，希望更多新血加入，因此歡迎新人參選。他同時強調自己「永遠離不開旅遊界」。

姚柏良說：「其實我從前也當過運動員⋯⋯是學界金牌運動員，但是運動員的堅毅拼搏精神，對於各行各業在逆境當中，是非常重要的。」

香港旅遊業議會主席譚光舜是給江旻憓站台的業界代表之一。他對中共廣東省深圳市委主管的《香港商報》說：「凡是關注香港旅遊界的人士我們都會支持。」

「大家知道她（江旻憓）是奧運冠軍，她有她在體育方面的成就⋯⋯我覺得她跟我聊的東西中透露出不屈不撓的精神，在劍擊甚至是別的界別都可以發揮出來⋯⋯尤其是現在文體旅遊高度融合之下，我們更加得期望有文化、體育等其他各界人士來鑽研旅遊。」

在北京制定的新制度下，提名程序在選舉主任接收提名文件後尚未結束。按照特區政府公佈，負責檢驗國家安全等範疇的候選人資格審查委員會將在提名期結束後14天內，在特區政府憲報公告每個選區獲有效提名的候選人。

按照目前報名情況，除非有候選人被裁定提名無效，否則所有地方選區、功能界別與選舉委員會界別均將在12月7日投票選出相應議員。

資深新聞工作者，香港記者協會前主席楊健興在其博客撰文說：「港府旅遊宣傳為『香港無處不旅遊』，馬會助理經理可代表旅遊界，體育精神適用於所有界別，假如道理成立，人人可代表旅遊界。」

「假如旅遊界『啃得落』（嚥得下這口氣），支持一名年資14個月的馬會助理經理成為立法會代表，其他人也無話可說，評論員也不宜多說。」

從江旻憓選手到候選人江旻憓：形象錯配？

江旻憓在5分鐘參選記者會見裏的表現本身引來了不少討論，一些評論質疑她準備投身嚴肅的政治事業，卻維持著「傻大姐」形象。尤其是她從會見記者的公園步行到旅遊事務署辦公樓的一小段路程內回應記者追訪的表現，更讓網民將江旻憓描繪成「真人版My Melody」——日本三麗鷗（Sanrio）公司出品的卡通人物。

博主「藍光」在 Threads 上評論說，江旻憓的「傻大姐」形象對於運動員來說「是加分的」，但作為一個 30 出頭的成年人去參政議政，仍維持著「小學生般」的語調，「那就不是可愛而是尷尬」。這篇帖文獲得1.42萬人點讚，4300人轉發。

「明明你可以選擇做一個被尊敬嘅運動員，為何偏偏要去演一個『假正能量』的角色？」

江旻憓在宣佈參選當天發表的社交媒體帖文也似乎因此引發其他網路評論人士二創戲謔。帖文寫道：「本人在此帖文以前發布的任何資訊均與2025年立法會換屆選舉無關，謹此聲明。」

多位參選人實際上也發表了字眼相近的帖文，目的據信是試圖避免宣佈參選前的帖文被選舉管理當局視為選舉廣告，要求計算選舉經費。但江旻憓以近似手寫的字體製作帖文，並配以簡筆山峰、太陽與雲朵裝飾。

香港商業電台時事節目主持人葉子在博客中寫道：「從小到大在劍擊的圈子，江旻憓都是我們一直仰望的名字。我們都很希望見證她成功。」

「只不過事隔一年多，當日在巴黎紅著眼向體育記者飛吻、自嘲無眉，前日就問候政治記者「食咗飯未」（吃了嗎），或許率真人設依舊，但身份切換得太快，奧運金牌的光環還能亮多久？」

資深政治學者盧兆興教授則認為，江旻憓參選立法會，有其獨特的重要意義。

目前擔任香港大學專業進修學院常務副院長的盧兆興對路透社說：「首先，這象徵中共「統戰」工作的成功，特別是針對香港年輕人，尤其是體育界人士。其次，江旻憓策略性地轉戰競爭相對較不激烈的旅遊界功能界別，這意味著她當選立法會議員的機會相對較高。」

「第三，北京希望透過江旻憓的參與，為候選人形象注入新活力，讓更多年輕人關注選舉，並期望能間接刺激年輕選民在即將舉行的選舉中投票。」

「微笑劍后」江旻憓：從國際劍擊場走進中國議場

江旻憓1994年2月8日出生於香港，是家中獨女。她在11歲開始學習劍擊，後來考進香港代表隊，在「中國香港」名義下開展全職運動員生涯。經常展露笑容的她後來被輿論冠以「微笑劍后」之稱。

江旻憓6歲隨父母回流香港後一直在面向外國僑民的國際學校體系接受中小學教育，其後考入美國史丹福大學（Stanford University；斯坦福大學）修讀國際關係學士課程。

2019年，江旻憓入讀北京中國人民大學法律碩士課程，2021年再到香港中文大學修讀法律課程。

2024年7月，江旻憓奪得巴黎奧運女子個人重劍金牌，這是她首面也是最後一面奧運金牌，因為她在奪冠後不足一個星期宣佈退役，旋即入職香港賽馬會。

在退役到轉職之間，江旻憓在人民大學的碩士論文曝光——她在《透過「佔中事件」反思香港特區選舉制度完善路徑》中批評2014年「雨傘運動」堵路示威「禍害極大，遺患深遠」，而中國頒布《香港國安法》，整頓特區選舉制度，落實「愛國者治港」原則，是完善「一國兩制」的重要舉措，「化解反中亂港勢力奪權」。

江旻憓轉職香港馬會後，不時出席一些政府宣傳活動，包括在6月出席特區律政司主辦的《香港國安法》頒布五週年活動。7月份，她被大陸網媒拍下參觀中國解放軍山東艦的過程。9月3日，她到北京參觀二戰抗日戰爭勝利80週年閱兵式。

7月初，江旻憓被選為中華全國青年聯合會常務委員。全國青聯為中共領導下的「基本人民團體」之一，會員團體包括中國共產主義青年團（共青團）。

前香港民間人權陣線（民陣）召集人陳皓桓批評江旻憓宣佈參選的表現，顯示她是「扮愛國」、「扮為民」、「扮無知」（裝愛國、裝為民、裝無知）的野心家。

對此，親政府網媒《HKG報》點名反駁稱：「在政治上腦的黃友眼中，只因為江旻憓選擇了一條他們不認同的道路，就要想盡一切辦法，將其打倒在地，再踩上一萬隻腳。對此，我們只能對著那些氣急敗壞的鍵盤戰士說一句，請繼續你們的表演，反正除了證明自己的狹隘和脆弱之外，什麼也改變不了。」