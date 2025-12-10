奧運金牌搭檔驚喜同框！王齊麟向「部長」敬禮

王齊麟9日透過臉書發文，開頭便高喊「部長好」，並表示終於有機會和部長合照了。他在貼文中寫道，第一次和長官吃飯能這麼輕鬆自在，直讚李洋是親民的好長官。照片中兩人穿著休閒服裝，王齊麟幽默地比出敬禮姿勢，而李洋則露出靦腆笑容比出YA手勢，展現兩人深厚情誼。

這位王齊麟口中的「部長」，正是昔日搭檔李洋。兩人組成的「麟洋配」在2020東京奧運與2024巴黎奧運連續奪下羽球男雙金牌，寫下奧運史上首度男雙二連霸的傳奇紀錄。李洋在2024年世界羽聯年終總決賽後宣布正式退役，隨後接任台灣首任運動部部長一職，並回母校國立體育大學擔任教授。

廣告 廣告

王齊麟則在李洋退役後，改與年輕好手邱相榤搭檔，持續在國際賽場上為台灣爭取佳績。今年6月，王齊麟與前樂天女孩「十元」陳詩媛登記結婚，並在10月宣布懷孕好消息，即將升格為準爸媽。

貼文曝光後立刻引發網友熱烈討論。粉絲紛紛湧入留言區表達感動之情，有人留言「久違的照片，一樣親切」、「麟洋配回來了」、「是部長、是戰友、搭檔，革命情感深深烙印，一輩子的好朋友」。也有網友幽默回應「不准對部長沒大沒小」、「部長拍照也太可愛」、「兩人在一起的畫面，就是那麼無可取代的舒服」。

儘管兩人如今身分不同，一位是運動部長，一位持續在球場奮戰，但這次同桌吃飯的輕鬆畫面，讓球迷再次看見「麟洋配」之間不變的深厚友誼。這對曾經並肩作戰的黃金搭檔，雖然走上不同道路，但革命情感依舊深厚，也讓人想起他們在球場上創造的輝煌時刻。

更多品觀點報導

「你是唯一會玩英雄聯盟的部長」羅廷瑋期許李洋重視電競發展

李洋部長第一槍！改革亞奧運單項協會

