奧運金牌林郁婷助攻《恨女的逆襲》的誕生？導演李宜珊：樂當夜夜磨刀的女人！

【文 / 雀雀】《恨女的逆襲》改編自女子拳擊金牌國手陳嘉玲的成長故事，李宜珊導演坦言接觸拳擊圈超過 20 年，對台灣女拳擊手們如數家珍，但要拍出《恨女的逆襲》還是需要強大的天時地利人和來助力，她坦言：「林郁婷在奧運比賽舞臺上發光發熱，和我們電影的籌拍時間一樣，這件事是巧合，但我們的拍攝案，確實是有乘著林郁婷打進奧運的黑潮過程而順利進行了，老天爺真的幫了很大的忙。」因為台灣人民開始注意到、也願意去認識這項運動，才讓這部含有拳擊元素的電影順利申請到拍攝經費。

《恨女的逆襲》導演李宜珊（攝影：湯圓）

李宜珊導演聊到當年喜歡上拳擊的緣起，是因為踏進電影圈時，李宜珊常常被問到一題：「拍紀錄片能夠養活自己嗎？」當時她也有接觸拳擊相關的拍攝工作，被攝者也常常被這樣問，這讓李宜珊彷彿遇到同類，感覺彼此很能互相理解。不解之緣結下以後，時光快轉，想不到自己的第一部電影長片竟又是拳擊相關，彷彿重新出道。

《恨女的逆襲》獲得金馬62最佳動作設計獎肯定（圖／華映娛樂提供）

「但這也是我在有意識的選擇下的結果。我記得之前拍完《手事業》以後，很多人都鼓勵我直接把《手事業》發展成長片吧！」轉頭看看潘客印的短片《姊姊》拍成長片《我家的事》、阮鳳儀的短片《姐姐》變成長片《美國女孩》，還有許承傑的《孤味》都是從短片發展成為長片的絕佳案例。但李宜珊很清醒地踩了煞車。她說：「以我的年紀和人生資歷來說，我不認為現在的我適合處理她們的複雜與深度人生故事，應該要更有閱歷、想法更透徹再來做這件事。」而提到《恨女的逆襲》，李宜珊表示：「我現在最熟悉也最擅長的，有最有把握的，應該是陪伴青少女們、與她們一起度過人生的迷惘階段。」

《恨女的逆襲》導演李宜珊（攝影：湯圓）

《恨女的逆襲》雖然是李宜珊作為新導演的第一部劇情長片電影，但已拍過多部短片（並獲得過金馬獎）、從影多年的她，早就在學校與在業界裡闖出名號。李宜珊不僅是演員如李雪、林怡婷的伯樂，更提拔過很多新導演，擔任不少新銳導演的短片監製，業內口碑不俗。對此，李宜珊表示：

「在台灣，一個導演大概兩年拍一部片就已經很好了。與其說我在幫助那些年輕人，不如說是透過這樣的相處，讓我持續保持拍片初衷。而且如果你不讓自己一直待在劇組當中，感受一切，那麼真的輪到自己拍戲時，你的判斷、切角是有可能會失準的。所以我每年至少都會監製一兩部片的原因沒那麼偉大，我也需要磨刀（笑）！」

蔡振南（左）與林怡婷在《恨女的逆襲》中飾演感情極好的師徒。（圖／華映娛樂提供）

刀子磨好了，接下來李宜珊在《恨女的逆襲》拍製過程中，遇到最難的第一關是選角：「使用新演員來演主角，對於電影的發行和宣傳是有風險的，所以我們選擇林怡婷的當下，就知道行銷會更需要努力。選她的過程中當然會有掙扎。」

《恨女的逆襲》導演李宜珊（攝影：湯圓）

選角過程中，李宜珊對於每個演員都做了兩種檢測，一是表演能力、另一個是身體能力的檢測。「林怡婷在這兩項的分數都不是最高的。」但有時候選角也是要看直覺，李宜珊在選擇相信林怡婷之後，看到了林怡婷願意吃苦、以及接受訓練的耐力特質逐漸展現出來，種種跡象都讓李宜珊感受到林怡婷確實是最適合來演《恨女的逆襲》女主角的：「當然過程中她也有遇過生病、訓練受傷等狀況，讓劇組會稍微擔心一下，但每個人的速度本來就是不一樣，我們就是給她時間。」

林怡婷主演《恨女的逆襲》入圍金馬獎最佳新演員獎（圖／華映娛樂提供）

林怡婷是一個很溫和的可愛小女生，但在李宜珊的《恨女的逆襲》中，她卻可以打出殺氣，入圍金馬獎最佳新演員獎項可以說是實至名歸。電影裡，女主角是全家成員之中，最希望家庭和樂美滿、也為此付出最多情緒勞動和努力的人。在電影的最後，她上電視表演一個無聊的拋接塑膠袋小遊戲，然而在輕飄飄的塑膠袋上面、卻乘載著她最看重的家庭美夢。多數人其實都無法擁有一個世俗認定的完美家庭樣貌，這件事情有時候確實會傷害小孩心靈，那是後來把自己訓練的再怎麼強壯，都還會隱隱作痛的生命舊傷。透過《恨女的逆襲》的結局，李宜珊或許能療癒到一些很需要安慰的人。

林怡婷主演《恨女的逆襲》入圍金馬獎最佳新演員獎（圖／華映娛樂提供）

一個人的原生家庭會影響自己很深，李宜珊導演很明白這件事，那是第一個形塑個體精神與價值的園地。至於第二個帶領人們成長的人事物，大家或許都不同，可能是文學也可能是別的，至於對李宜珊導演而言，就是「電影」。「所以，我希望我電影裡的女主角，是要能鼓勵到我自己的，最好她要活在不受社會世俗規定的框架裡面，活得讓大家耳目一新！」於是，《恨女的逆襲》電影於焉問世。

《恨女的逆襲》導演李宜珊（攝影：湯圓）

電影《恨女的逆襲》全台上映中。

《恨女的逆襲》導演李宜珊（攝影：湯圓）

