奧運金牌林郁婷助攻《恨女的逆襲》的誕生？導演李宜珊：樂當夜夜磨刀的女人！
【文 / 雀雀】《恨女的逆襲》改編自女子拳擊金牌國手陳嘉玲的成長故事，李宜珊導演坦言接觸拳擊圈超過 20 年，對台灣女拳擊手們如數家珍，但要拍出《恨女的逆襲》還是需要強大的天時地利人和來助力，她坦言：「林郁婷在奧運比賽舞臺上發光發熱，和我們電影的籌拍時間一樣，這件事是巧合，但我們的拍攝案，確實是有乘著林郁婷打進奧運的黑潮過程而順利進行了，老天爺真的幫了很大的忙。」因為台灣人民開始注意到、也願意去認識這項運動，才讓這部含有拳擊元素的電影順利申請到拍攝經費。
李宜珊導演聊到當年喜歡上拳擊的緣起，是因為踏進電影圈時，李宜珊常常被問到一題：「拍紀錄片能夠養活自己嗎？」當時她也有接觸拳擊相關的拍攝工作，被攝者也常常被這樣問，這讓李宜珊彷彿遇到同類，感覺彼此很能互相理解。不解之緣結下以後，時光快轉，想不到自己的第一部電影長片竟又是拳擊相關，彷彿重新出道。
「但這也是我在有意識的選擇下的結果。我記得之前拍完《手事業》以後，很多人都鼓勵我直接把《手事業》發展成長片吧！」轉頭看看潘客印的短片《姊姊》拍成長片《我家的事》、阮鳳儀的短片《姐姐》變成長片《美國女孩》，還有許承傑的《孤味》都是從短片發展成為長片的絕佳案例。但李宜珊很清醒地踩了煞車。她說：「以我的年紀和人生資歷來說，我不認為現在的我適合處理她們的複雜與深度人生故事，應該要更有閱歷、想法更透徹再來做這件事。」而提到《恨女的逆襲》，李宜珊表示：「我現在最熟悉也最擅長的，有最有把握的，應該是陪伴青少女們、與她們一起度過人生的迷惘階段。」
《恨女的逆襲》雖然是李宜珊作為新導演的第一部劇情長片電影，但已拍過多部短片（並獲得過金馬獎）、從影多年的她，早就在學校與在業界裡闖出名號。李宜珊不僅是演員如李雪、林怡婷的伯樂，更提拔過很多新導演，擔任不少新銳導演的短片監製，業內口碑不俗。對此，李宜珊表示：
「在台灣，一個導演大概兩年拍一部片就已經很好了。與其說我在幫助那些年輕人，不如說是透過這樣的相處，讓我持續保持拍片初衷。而且如果你不讓自己一直待在劇組當中，感受一切，那麼真的輪到自己拍戲時，你的判斷、切角是有可能會失準的。所以我每年至少都會監製一兩部片的原因沒那麼偉大，我也需要磨刀（笑）！」
刀子磨好了，接下來李宜珊在《恨女的逆襲》拍製過程中，遇到最難的第一關是選角：「使用新演員來演主角，對於電影的發行和宣傳是有風險的，所以我們選擇林怡婷的當下，就知道行銷會更需要努力。選她的過程中當然會有掙扎。」
選角過程中，李宜珊對於每個演員都做了兩種檢測，一是表演能力、另一個是身體能力的檢測。「林怡婷在這兩項的分數都不是最高的。」但有時候選角也是要看直覺，李宜珊在選擇相信林怡婷之後，看到了林怡婷願意吃苦、以及接受訓練的耐力特質逐漸展現出來，種種跡象都讓李宜珊感受到林怡婷確實是最適合來演《恨女的逆襲》女主角的：「當然過程中她也有遇過生病、訓練受傷等狀況，讓劇組會稍微擔心一下，但每個人的速度本來就是不一樣，我們就是給她時間。」
林怡婷是一個很溫和的可愛小女生，但在李宜珊的《恨女的逆襲》中，她卻可以打出殺氣，入圍金馬獎最佳新演員獎項可以說是實至名歸。電影裡，女主角是全家成員之中，最希望家庭和樂美滿、也為此付出最多情緒勞動和努力的人。在電影的最後，她上電視表演一個無聊的拋接塑膠袋小遊戲，然而在輕飄飄的塑膠袋上面、卻乘載著她最看重的家庭美夢。多數人其實都無法擁有一個世俗認定的完美家庭樣貌，這件事情有時候確實會傷害小孩心靈，那是後來把自己訓練的再怎麼強壯，都還會隱隱作痛的生命舊傷。透過《恨女的逆襲》的結局，李宜珊或許能療癒到一些很需要安慰的人。
一個人的原生家庭會影響自己很深，李宜珊導演很明白這件事，那是第一個形塑個體精神與價值的園地。至於第二個帶領人們成長的人事物，大家或許都不同，可能是文學也可能是別的，至於對李宜珊導演而言，就是「電影」。「所以，我希望我電影裡的女主角，是要能鼓勵到我自己的，最好她要活在不受社會世俗規定的框架裡面，活得讓大家耳目一新！」於是，《恨女的逆襲》電影於焉問世。
電影《恨女的逆襲》全台上映中。
🍿《恨女的逆襲》
上映日期：𝟮𝟬𝟮6 年 𝟭 月 16 日 全台上映
導演：李宜珊
演員：林怡婷、游安順、蔡振南、王彩樺、李千那
片長：1 時 45 分
分級：護6
▶延伸閱讀：《恨女的逆襲》影評
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 13
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 1
好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚
Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 16
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 35
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 28
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 62
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 18 小時前 ・ 1
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
44歲阿嬌當媽了！凍齡神顏曝光被誇「最美人母」：怎麼可能是媽媽
由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，講述虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，成為砲灰惡毒女配角「林虞」，為了成功回到現實世界，她要依照系統指示，讓丁禹熙飾演的「慕聲」愛上她，才能完成任務離開小說重回現實。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利
宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》是去年底到今年初中國最受矚目的時裝偶像劇，18日在婚宴場地舉辦慶功宴，男女主角宛如實景上演婚禮，「售後服務」超甜讓戲迷津津樂道。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 5
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 3 天前 ・ 10
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 58
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 1
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
離婚董子健3年！孫怡「首度公開互動前夫」 4字震驚網：不敢相信
中國女星孫怡入行後累積不少演藝作品，包括《羋月傳》、《與晨同光》、《風過留痕》等劇，至於感情方面則跟男星董子健有過一段5年婚姻，育有一女。近日，讓網友關注的是，孫怡在離婚3年後首度與董子健公開互動，消息傳開瞬間登上熱搜。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
黃明志發聲否認染毒 雪碧怒嗆聲2字「神扯」
馬來西亞籍歌手黃明志19日在律師陪同下前往吉隆坡法院出庭，因被指控持有冰毒及壯陽藥威而剛，在大馬屬於禁藥，他否認指控罪名，離開法院後在臉書發聲：「壯陽藥裡含有冰毒成分，這種邏輯就好像...止瀉藥裡含有瀉藥，安眠藥裡含有咖啡因，解酒藥裡含有酒精，美白液裡含有助曬劑。」自由時報 ・ 3 小時前 ・ 15
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠
短劇年度大賞排行榜！10部高討論口碑神作一次看，這部播放量44億奪冠造咖 ・ 1 天前 ・ 2