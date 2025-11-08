奧運金牌轉戰政壇 香港「擊劍天后」江旻憓傾中色彩惹議
即時中心／林韋慈報導
2025年香港立法會選舉將在12月初舉行，這是2021年中國以「愛國者治港」修改選舉制度干涉香港內政之後的第二次選舉。這次最受到矚目的參選者，就是曾在2024年巴黎奧運擊劍項目，拿下金牌的江旻憓宣佈參選引起熱議，港媒更拿台灣的運動部長李洋當作對照組。
運動員轉戰政壇在世界行之有年，高曝光度、受人民愛戴是其中一個原因，在台灣過去有紀政、楊傳廣等先例，近期還有新科運動部長李洋成為表率，而香港立法會選舉將在12月7號舉行，11月6日截止報名，香港「微笑劍后」江旻憓（Vivian Kong）於11月3日宣布參選。
2024年的巴黎奧運，李洋獲得羽球男雙金牌，香港則有江旻憓獲得女子銳劍個人項目金牌，今年分別出任台灣運動部首任部長與參選香港立法會選舉。奇特的是江旻憓並非報名體育類別，而是角逐旅遊界別議席，她表示希望以運動精神繼續「為港爭光」。江旻憓被指出過去在中國人民大學修讀法律的碩士論文內容為批評2014年的雨傘運動違法，並且稱占中運動「禍害極大」，也歌頌「香港國安法」是「完善一國兩制」。
江旻憓過去持有加拿大護照，也被懷疑參選身分是否合格，支持國安法與抨擊社會運動也引起議論，被質疑是中國當局為了拉攏香港年輕人所推出的人選，而她過去從史丹佛大學法律系到中國人民大學攻讀法碩士，也被認為是為了在香港從政鋪路。
在退役後僅在香港賽馬會擔任一年公關助理的江旻憓被指毫無政府與旅遊經驗，而李洋則是比完台北公開賽後先至體育大學任教，再到運動部擔任部長，兩者一樣在短時間內從政，但江因親中與不夠專業而被質疑，風評與李洋相差甚遠。
江旻憓宣布參選後的言論聲明引起網友批評。（圖／翻攝「vmwkong」IG）
原文出處：快新聞／奧運金牌轉戰政壇 香港「擊劍天后」江旻憓傾中色彩惹議
