奧運金牌選手「因傷退役」突進軍演藝圈 首部作品上映時間點出爐

娛樂中心／蔡佩伶報導

管晨辰首度挑戰當演員。（圖／翻攝自微博）

現年21歲的管晨辰曾是中國國家體操隊的選手，在2020年（延至2021年舉辦）憑藉平衡木的項目奪下金牌，管晨辰本在運動方面有大好前途，但後續卻因為傷勢選擇退役，如今傳出她接演短劇。

管晨辰近來在古裝短劇《手握減脂秘籍，古人被我卷哭了》飾演逃婚大小姐一角，古裝扮相與體操運動員身分的反差，很快掀起大家討論，有人認為管晨辰跨界演短劇，「太敢闖敢試了吧」、「退役體驗一下不一樣的生活」，但也部分網友給予負面評價。

事實上，這部戲劇由中國體育總局共同製作，而管晨辰只是受邀出演，至於未來是否真的會進軍演藝圈發展，還有待觀察，據悉作品已在去年（2025）11月初殺青，定檔於本月9日上映，也因為管晨辰的參與，讓戲劇還未開播便有了討論度。

管晨辰接演短劇。（圖／翻攝自微博）

