奧運體系再添新力量 袋棍球協會取得中華奧會正式承認

袋棍球協會獲中華奧會正式承認，啟動培訓劍指洛杉磯奧運。（圖／中華民國袋棍球運動協會提供）





經過袋棍球協會與國際夥伴長期努力，袋棍球協會終於正式獲得中華奧林匹克委員會承認，成為夏季奧林匹克運動協會成員之一，象徵袋棍球在臺灣的發展正式邁向新里程碑。

袋棍球獲得中華奧會承認，是臺灣袋棍球的一個新里程碑。（圖／中華民國袋棍球運動協會提供）

協會表示，此成果得來不易，感謝國內外協力單位、教練、選手與志工的支持。未來將持續推動袋棍球在臺灣的普及，包括基層教學、教練與裁判培訓、國際交流與競技發展，期盼在社會各界力量下，提升中華隊在國際賽場的表現。

中華隊必須要從亞太區脫穎而出，才有機會跟世界列強爭奪最後奧運資格。（圖／中華民國袋棍球運動協會提供）

自2023 年袋棍球被列入2028 洛杉磯奧運比賽項目後，中華民國袋棍球運動協會便以前進奧運舞作為短期目標。今年底，世界袋棍球總會也宣布，將由2027 年舉辦的《六人制袋棍球世界錦標賽》（以下簡稱世錦賽）作為洛杉磯奧運的全球資格賽。

為了前進世錦賽，中華隊必須在2026 年《六人制袋棍球亞太錦標賽》中取得前五名，才能爭取奧運門票。因此，袋棍球協會已啟動中華隊培訓計劃，預計招募海內外符合資格的臺灣球員，強化中華隊戰力，迎戰日本、韓國、澳洲等亞太區強權，朝奧運舞台邁進。

中華隊需要取得亞太區前五名，才能前進世錦賽，進而挑戰奧運門票。（圖／中華民國袋棍球運動協會提供）

袋棍球協會每年也會舉辦校園賽事，包括新生代球員參與的《藍鵲盃》、各地區切磋的《區域聯賽》，以及爭奪全臺最高榮譽的《校際聯賽》。這些參與賽事的球員與教練，都是臺灣袋棍球的基層實力，也是中華隊的重要後備力量。

為了進一步厚實基層實力，袋棍球協會也期待有更多民眾參與，同時歡迎企業支持袋棍球運動，幫助中華隊在國際舞台上走得更高、更遠。若想關注或支持臺灣袋棍球，皆可追蹤袋棍球協會官方社群帳號，或透過私訊聯絡協會，了解更多相關訊息。

