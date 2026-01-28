奪世大運跆拳道銀牌！她突轉戰當藝人簽給白冰冰 「關鍵內幕」曝光

記者蔡維歆／台北報導

跆拳道選手胡子萱斜槓當藝人，也是綜藝大姐大白冰冰力捧的新人，主演的第一部電視劇《天知道》收視就創下佳績，還首次參加舞台劇《萌甲大哥大》的演出，2025年收穫滿滿，白冰冰大讚胡子萱非常認真，無論是要求她演戲、唱歌還是學跳舞，她都全力以赴，是「跆拳道漂亮寶貝」，未來在武打片領域大有可為。

胡子萱2023年在成都世大運拿下跆拳道品勢女子個人賽銀牌。（圖／長興影視提供）

胡子萱2023年在成都世大運拿下跆拳道自由品勢女子個人賽銀牌，儘管踏入演藝圈，胡子萱目前仍堅持在跆拳道項目的訓練，演藝工作則利用課餘與空檔進行。為了追求更好的成績，就讀輔仁大學研究所的她由於教練是曾獲2022 世界品勢錦標賽混雙金牌的黃品潔，她便毅然追隨其前往高雄訓練，常往返北、高兩地。

白冰冰在自製的Youtube節目《誠懇逗陣》特別介紹胡子萱的紮實的訓練日常，她的生活極其規律且自律，休賽季每週至少練習四天，每次三小時以上；若進入賽季，訓練量會增加至每週六天，每天早晚各練習三小時。對她來說訓練最辛苦的是為了追求動作表現，需要不斷重複上萬次的練習。過程當然不免受傷，她最嚴重的一次是特技動作摔倒導致腳踝韌帶斷裂休養三個月，但她仍未放棄，持續透過功能性訓練提升肌力和爆發力，保護自己免於受傷。面對未來，胡子萱一邊備戰全大運等賽事，一邊在演藝圈磨練。

