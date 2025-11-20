奪健美比賽冠軍！韓啦啦隊女神來台半年「超狂背景」曝 粉全暴動了

記者蔡維歆／台北報導

小龍女金娜妍「健美冠軍」身分曝光，人氣超火爆。（圖／好看娛樂提供）

本集中最受矚目的亮點之一，是64歲資深演員王中皇加入男單賽事，成為節目史上最年長選手。他一登場便讓大來賓江宏傑驚呼：「看到中皇哥就覺得，我好像也沒什麼不參賽的理由！」。另一大焦點則是味全龍啦啦隊韓籍女神金娜妍。她今年6月才加入小龍女，憑藉清新甜美氣質與舞台魅力迅速圈粉，人氣在台韓兩地都相當高。金娜妍其實曾在韓國拿下健美比賽冠軍，是隱藏的強者。此次為挑戰自我正式參與女單賽事，現場更湧入近百名粉絲到場應援，應援聲浪震天，展現超高人氣。賽前她也對著鏡頭為自己打氣：「娜妍妳可以，加油！」散發滿滿正能量。

王中皇力拚最強的身體。（圖／好看娛樂提供）

本週《最強的身體》節目也迎來《超級星光大道》出身的歌手劉明湘再次回歸挑戰，她更首度邀請親哥哥共同組隊參加混雙賽事。哥哥不僅有「健美先生」經歷，也是一名健身房經營者。兩人首次以「兄妹檔」姿態同台競技，哥哥更放話：「要拿第一！還要破紀錄！」讓觀眾對他們的表現期待倍增。

