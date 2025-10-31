奪兩評鑑優秀立委 王美惠：以行動回報鄉親

▲王美惠第7度獲頒公督盟優秀立委殊榮，此外在口袋國會評鑑也獲得全院優良立委及委員會特優立委。（圖／王美惠辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 立法委員王美惠今（31）日出席公督盟第11屆第3會期優秀立委頒獎典禮，此次更是擔任立委以來第7度獲獎，此外在口袋國會評鑑中，獲頒全院優良立委及委員會特優立委殊榮，對此王美惠表示，問政認真是本分，每次的肯定對自己而言都是最大的榮耀與鼓勵，未來會繼續用行動回報嘉義鄉親。

王美惠指出，第三會期中，嘉義遭丹娜絲颱風及728豪雨重創。為協助地方儘速復原，不僅提案爭取，也全程參與跨黨派協商，最終推動三讀通過《災後復原重建特別條例》，為後續復原與補助提供法源依據。

而除災後重建外，王美惠表示，自己也推動多項關鍵法案，包括提案《國家海洋科技營運中心設置條例》，推動國家級海洋科研與產業發展；並針對妨害運動賽事公平及意圖營利犯罪行為增訂處罰，維護體育公信。此外，也關注節能減碳政策，延長《貨物稅條例》節能電器減免期限。

王美惠強調，民意代表要把本分做好，鄉親自然就會看見，獲得肯定是回饋給一路支持她的嘉義鄉親，未來會繼續用行動回報，並且要讓努力化作實際成果來建設嘉義。

