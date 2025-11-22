奪冠卻遭取消！男學生「穿裙戴假髮」跑第一 校批不符體育精神全班遭殃

大陸中心／程正邦報導

福建省廈門市松柏中學一名男學生穿裙子、戴假髮參加校內運動會跑第一。（圖／翻攝自新京報）

變裝跑者橫空出世 男學生「遊戲角色」奪冠引爆校園熱議

中國校園近日傳出一起引發熱議的體育競賽爭議事件。福建省廈門市松柏中學20日舉辦一場校內跑步比賽，出現了一位造型特殊的參賽者，並成功奪得了冠軍。

據多家陸媒報導，這位男學生在比賽時採取了極具個性的「變裝」造型：他不僅穿著裙子、戴上假髮，更打扮成了某個遊戲角色的模樣參賽。儘管裝扮吸睛，但他依然憑藉實力第一個衝過終點線，成功拿下比賽冠軍。

相關畫面與消息在網路上流傳後，立刻引起了廣泛的關注和兩極化的討論。

校方鐵腕處置：成績取消 班級連坐「精神文明」資格遭撤

然而，這場勝利的喜悅並未持續太久。松柏中學官方隨即做出了嚴厲的處置決定。校方認定，該名男學生的變裝行為和造型「不符合體育競賽精神」，最終不僅取消了他的個人成績，甚至撤銷了該名學生所在班級參與「精神文明班級」評選的資格，形同祭出了「連坐處分」。

校方的鐵腕處置在網路上引發巨大爭議。支持方認為，校內比賽應當遵守嚴格規範，體育競賽應聚焦於體能表現，校方依規定處置並無不妥，且變裝可能引發安全問題或干擾賽事公平性。

不過反對方則認為校方處理過度嚴厲，質疑學生只是展現個人創意和個性，並沒有影響他人參賽，且「精神文明班級」的評選標準與個人競賽裝扮無關，連坐懲罰更是不合理。

男學生跑過終點線，開心地摘下假髮，不料冠軍頭銜卻遭校方取消。（圖／翻攝自新京報）

教育局介入協調 強調推動校方與學生溝通

面對排山倒海而來的輿論聲浪，松柏中學工作人員向媒體表示，近日校方接到了大量關於此事件的詢問電話，目前正準備發布正式通告對外說明處置原因。

同時，事件已驚動教育主管機關。廈門市思明區教育局已公開回應，表示相關科室已介入了解，將積極協助推動校方與學生進行溝通，尋求妥善的解決方案。教育局強調，後續將做好教育與引導工作，努力平衡學生的個性發展權益與校園規範，妥善處理各方意見，避免爭議擴大。

福建省廈門市松柏中學一名男學生因穿裙子、戴假髮參加校內運動會，被校方取消了他的冠軍資格。（取材自新京報）

