奪冠遭醫院懲處 中國「最快女護士」張水華宣布辭職：走一步算一步

中國「最快女護士」張水華宣布辭職，背後原因疑與遭院方懲處有關。（翻攝微博）

受封「最快女護士」的中國馬拉松好手張水華，多次在比賽奪冠，不過去年12月她遭任職的醫院依違法兼職取酬規定懲處，日前她宣布辭去護士工作，院方也證實此事。

福建醫科大學附屬第一醫院去年12月中旬對張水華做出懲處，原因包含違規兼職取酬、透過虛假理由獲取調休等，遭院方警告6個月，不得參加年度評優。

今年1月2日，張水華透過自錄影片宣布辭去了陪伴多年的護士工作，特別感謝醫院的培養，領導的信任與同事們的包容與支持，也感謝大家這段時間對她的批評與建議，這些都會成為其人生中最寶貴的財富，願大家越來越好。

廣告 廣告

張水華強調，離開不代表結束，而是新的開始，就像是這場冰雪馬拉松，經歷風霜洗禮，衝線那一刻，疲憊都化作新生的力量，心中也升起了屬於自己的太陽，未來自己會帶著這份奔跑的勇氣與熱忱，繼續陪在大家身邊。

同時她影片也配了文，強調「「不悔來時路，不懼新征程，這些年很好，但我該往前走，無論什麼原因離開，都已成為我的一部分，祝前路坦蕩，依舊溫暖有光。」

根據《新京報》報導，張水華坦言自己對醫院工作當捨不得，不確定是否繼續當護士，走一步算一步。

值得一提的是，今年元旦的東極撫遠新年馬拉松上，她再次奪冠。

更多鏡週刊報導

張員瑛稱「香港是喜歡的國家」慘遭炎上 小粉紅跳腳：搞分裂

午睡睡不著！男童想像自己是「河狸」 把木床啃成小樹枝

拍拍柯文哲！ 傅崐萁給鼓勵：走政治沒背幾條罪不會大尾