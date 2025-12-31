「奪命三搖」 吉他上身狂扭腰臀！吳建豪暌違3年炸裂回歸

吳建豪推出全新專輯《Dance Until We Die》。相信音樂提供

2025年底對吳建豪（Van Ness）而言是全面爆發的重要時刻，不僅「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會口碑持續發燒，醞釀3年的全新專輯《Dance Until We Die》也在歌迷高度期待下推出。專輯前導影片日前曝光，充滿未來感的視覺風格迅速引發日本、馬來西亞、美國等地歌迷熱烈回應，討論度居高不下。

新專輯率先曝光的單曲〈Ur The Reason〉表現亮眼，一上線便奪下 KKBOX 新歌即時榜冠軍，為專輯氣勢打下亮眼開局。《Dance Until We Die》共收錄10首全新作品，吳建豪親自參與詞曲創作，展現不斷進化的音樂能量，也宣告他以舞蹈與音樂持續向前、不停歇的創作姿態。

吳建豪日前在「F✦FOREVER 恆星之城」巡演舞台上，搶先帶來〈Dance Until We Die〉、〈Save Me〉、〈Ur The Reason〉、〈Peace by Piece〉、〈傑作〉、〈Pray〉等6首新歌的個人Solo演出，全方位舞台魅力再度引爆話題。其中〈傑作〉一曲，他邊彈吉他邊大幅度扭動腰臀的舞蹈動作掀起全場尖叫，更被歌迷封為「奪命三搖」，成為巡演亮點之一。

音樂風格上，《Dance Until We Die》橫跨70、80年代復古電影配樂、實驗電子律動，以及現代Two-step節拍，吳建豪再度攜手金獎製作人 David Lucius King 與創作夥伴林中宣（Sam Lin），在純粹玩音樂的過程中，打造出高度個人化的音樂樣貌。



