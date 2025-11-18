奪命下午茶！醫點名「1零食」勿配紅茶：害人致癌、瞬間喪命

記者施春美／台北報導

醫師江守山表示，紅茶不適合用來搭配花生食用，因為紅茶水溶液分離出來的茶黃素，儘管可降低食物的致癌性，卻增強黃麴毒素的致突變性。(示意圖／Pixabay)

紅茶等茶類被認為具有抗癌功效，但醫師江守山表示，紅茶不適合用來搭配花生食用，因為紅茶水溶液分離出來的茶黃素，儘管可降低食物的致癌性，卻增強黃麴毒素的致突變性。黃麴毒素會重創肝功能、引發急性肝衰竭，讓人快速喪命，且黃麴毒素是一級致癌物，會導致肝癌。因此，民眾吃花生吐司時勿搭配紅茶。

腎臟科醫師江守山在其臉書貼文表示，最不適合配花生的飲料是紅茶，因為theafulvins（茶黃素）從紅茶水溶液中分離出的化合物，儘管其在降低其他食物致癌物的致突變性方面具有整體能力，但增強了黃麴毒素的致突變性。

廣告 廣告

茶黃素可從紅茶中提取，是存在於紅茶中的一種金黃色色素，為茶葉發酵的產物，具有防癌功效。

江守山曾多次表示，黃麴毒素為劇毒，是生物可以合成的最毒物質，可以導致急性肝衰竭，可能讓人瞬間失去生命。此外，黃麴毒素是一級致癌物，毒素會累積在肝臟內，導致肝癌。

江守山表示，黃麴毒素相當容易滋生、不易殺死。食物中的黃麴毒素需經近攝氏300度才能去毒化，且無色無味，民眾只能藉由將食物貯存於冰箱等方式，來避免黃麴毒素。黃麴毒素常會污染花生、玉米、米、麥類、豆類，嚴重危害健康。

更多三立新聞網報導

堅果不是都健康！醫喊「這款」易害人肝癌、肝衰竭：我不敢吃

「6種致癌物」就在身邊！醫急喊：咖啡、餅乾、麵包都中鏢

40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做

新研究曝「3招」真的防癌、防失智！醫大推：很容易做到

