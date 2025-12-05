奪命化學槽底藏「撒旦之母」 恐攻份子愛用原因曝

社會中心／李汶臻報導

桃園一處鐵工廠9月10日傳出離奇工安意外，64歲宋姓工人爬梯登上2層樓高的清洗化學儲存槽、進行例行清洗工作，現場突發巨響，劇烈衝擊波讓宋男當場被噴飛慘死。經調查，發現爆炸元凶竟是殘留在化學儲存槽底部、被稱為「撒旦之母」的三過氧化三丙酮（TATP）結晶物。據了解，在多起震驚全球的恐攻案件中，都能見到「撒旦之母」的身影；另有網傳消息指出，只要約200克的TATP，就足以讓一架客機的機身結構在高空撕裂並解體。

桃園大園一處鐵工廠內的金屬製化學槽，9月突發爆炸，強大的衝擊力讓槽底直接被貫穿。事後經調查，事發原因是64歲宋姓工人在進行例行清洗工作時，見化學槽底存有不明結晶體，因此架鋁梯爬上去，並用金屬棍加長掃把清掃。豈料，這一舉動竟讓他當場斃命。宋男用掃把伸入槽內清理結晶，疑似讓金屬與結晶摩擦產生火花、熱能進而爆炸，宋男當場被炸飛，後腦重摔在地、頭顱破裂重傷慘死。

奪命化學槽畫面曝光。

這起工安意外的致命關鍵，被查出與儲槽底部暗藏的TATP結晶物有關。而多年來全球多起重大恐攻中都能見到TATP的身影，包括2005年7月7日釀56死、逾7百人受傷的英國倫敦恐襲、2015年巴黎連環恐攻、2016年比利時布魯塞爾機場與地鐵爆炸案，以及2017年奪走22條人命的英國曼城演唱會爆炸事件。因TATP容易自製、威力不小且就只要輕輕摩擦就可引爆，多年來不少恐怖份子都以TATP作為主要炸藥，造成大量無辜傷亡。

工人清理化學槽，現場突發巨響，劇烈衝擊波讓他當場被噴飛慘死。





針對此次發生在桃園鐵工廠的TATP爆炸意外，桃市府警察局刑事鑑識中心主任何俊哲指出，檢出的TATP並非人工製造，而是廢棄桶槽中的異丙醇長期自然存放後自行生成的。這是國內首次發現異丙醇經長期存放、自然形成TATP成分的案例。

桃園市政府警察局刑事鑑識中心主任何俊哲表示，此次檢出的TATP並非人工製造。





而為避免類似意外再度發生，警政署已要求各單位加強宣導，異丙醇應存放在陰涼、通風、遠離火源的場所，避免高溫與日曬；並定期檢查溶劑是否變得混濁、產生白色沉澱或異味，落實檢測與廢棄物管理，以確保化學品儲存安全。

