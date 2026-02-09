奪命咒？彰化139線「死亡彎道」相隔16日再傳意外 20歲騎士噴飛命危

彰化縣芬園鄉139線大彰路四段「死亡彎道」，今天再傳20歲騎士摔車命危。消防局提供

彰化縣芬園鄉139線大彰路四段「死亡彎道」今（9日）再度發生自撞車禍。一名20歲男子騎乘機車行經該路段時，不明原因失控衝入路旁草叢。救護員到場發現騎士倒臥路邊，沒有生命跡象，送往彰化秀傳醫院搶救後雖恢復心跳，但因嚴重腦出血，昏迷指數3分，目前仍在加護病房觀察，尚未脫離險境。

消防局調查，今天下午4時許，該名男子騎車行經大彰路四段的彎道路段時，車體失控偏離車道，連人帶車摔進路邊草叢，機車嚴重損毀。救護員抵達時，騎士已沒有呼吸心跳，隨即施以急救並送醫。院方指出，傷者到院後經醫療團隊搶救恢復呼吸心跳，但腦部出血且意識不清，生命跡象不穩定。

20歲騎士騎乘機車噴飛到路旁。讀者提供

139線因事故頻傳，被稱為「死亡彎道」。去年12月，一名20多歲男子騎乘紅牌重機在此失控撞擊路樹受傷；今年1月25日，一名20歲男子騎乘重機在同路段失控撞飛，最終傷重不治，今日事故發生距上次致命車禍僅隔16天。

彰化警分局表示，針對139線事故居高不下，曾於1月26日至28日實施交通大執法，3天內取締36件超速違規。但執法行動結束，再度發生嚴重自摔事故。警方呼籲，該路段彎道眾多，騎士應遵守速限，切勿超速行駛。

彰化芬園139線死亡彎道上個月剛發生自撞死亡車禍。資料照片



