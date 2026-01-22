奪命回收物！基隆起火民宅堆「衣山」阻逃生 勇消詹能傑遭嗆昏殉職

〔記者林嘉東／基隆報導〕囤積雜物成奪命殺手！基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨(21日)深夜發生惡火，釀成仁愛消防分隊小隊長詹能傑與受困的34歲余姓女子雙雙殞命。詹員生前三度衝入火場，曾語重心長提醒隊友屋內「衣服堆得像山、會山崩」，搜救動線極度受阻；余女父親事後坦承，因妻子長期撿拾回收物堆放家中，沒想到竟成為阻斷女兒生路與勇消撤退的致命障礙。

屋主無奈認：妻習慣撿回家放

這起火警發生在昨晚10時許，起火點位於該社區一棟6層樓住宅的2樓。由於屋內擺放大量易燃的衣物與回收雜物，火勢一發不可收拾，濃煙迅速灌滿整個樓梯間。

參與救援的小隊長詹能傑救人心切，前2次進入火場搜救未果，出來換氣瓶時全身大汗，神情凝重地向同袍示警：「門後面雜物非常多，床很高，衣服堆得像山一樣，不小心碰到就會像『山崩』塌下來，大家千萬要小心！」

即便環境惡劣，詹能傑仍換上新氣瓶第三度挺進火場，終於在雜物堆深處找到被卡住、呼吸困難的余女。為了爭取時間，詹員毅然摘下自己的面罩給余女戴上，卻因現場雜物阻礙動線、氧氣耗盡而昏迷失聯。直到1小時後才被隊友在雜物堆中尋獲，送醫搶救仍宣告不治；而他捨命救援的羅女隨後也被拉出，無奈傷勢過重同樣不治。

對於家中為何堆放如此驚人的雜物量，導致火勢猛烈且救援困難，羅女的余姓父親受訪時一臉無奈，坦言「太太多年來都有撿回收的習慣」，因為社區外面沒有空間可以擺放，所以才會把撿來的東西全部堆在家裡，日積月累變成「雜物山」。

當被問及是否知情消防小隊長為了救女兒而犧牲，余父神情茫然表示當下並「不清楚」。這起火警最終造成2死4傷的慘劇，不僅讓余家破碎，更讓國家痛失一名英勇的消防幹部，令人不勝唏噓。

