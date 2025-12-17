奪命左轉瞬間曝光！高雄水泥車猛撞機車 34歲騎士慘遭輾斃

高雄楠梓清晨34歲騎士遭輾斃街頭。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市楠梓區17日上午8點多發生一起令人不寒而慄的死亡車禍，1輛預拌混凝土車行經藍田路與楠海路口左轉時，與直行機車猛烈碰撞，造成34歲林姓男騎士當場重傷，送醫後仍宣告不治魂斷街頭，事故畫面經監視器曝光後，引發網友高度關注，直呼「畫面太驚悚」。

從曝光的監視器畫面可見，當時39歲胡姓男子駕駛預拌混凝土車，沿楠海路由北往南行駛，準備左轉進入藍田路；此時，林姓騎士則沿楠海路由南向北直行，雙方在路口瞬間交會，林男高速撞上水泥車後倒地，下一秒卻不幸遭車輪輾過，巨大車身甚至出現明顯彈跳，畫面怵目驚心。

事故發生後，警方立即封鎖現場並進行調查，對胡姓駕駛實施酒精測試，結果顯示並無酒精反應，初步排除酒駕可能。然而，由於事故涉及大型車輛左轉與機車直行，是否涉及未禮讓直行車、視線死角或車速問題，仍需進一步透過行車紀錄器、監視器畫面與現場跡證綜合研判。

楠梓分局表示，相關事證已送交交通大隊分析，將釐清雙方行車動線與責任歸屬，後續也不排除依法移送，針對大型車事故問題，楠梓警分局指出，今年已加強取締大型車違規行為，共開出3205件罰單，較去年同期增加513件，警方也將函請勞工局針對職業駕駛所屬公司進行勞動檢查，同時請監理機關加強運輸業者稽查，從制度面降低事故風險。

警方呼籲，無論是大型車或機車騎士，行經路口時務必減速慢行、注意來車動向，尤其大型車轉彎時死角多，稍有疏忽就可能釀成無法挽回的憾事。

