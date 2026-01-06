奪命惡火！中和鐵皮倉庫付之一炬 廠長留宿慘成焦屍
（記者許皓庭／新北報導）新北市中和區民享街今（6）日發生一起死傷火警，一處約 400 平方公尺的鐵皮倉庫遭火海吞噬。火勢雖於上午 10 時 30 分全數熄滅，但消防員在殘火處理時尋獲一名失聯者，確認為不幸罹難的 55 歲黃姓廠長。受濃煙影響的雙北多區空氣品質，已於上午 11 時 44 分隨警報解除回復正常。目前警消正深入調查起火成因，釐清這場奪命意外的真相。
這起火災發生在清晨 7 時 48 分左右，因倉庫內部堆放大量貨物，火勢延燒迅速且產生大量濃煙，從數公里外即可看見漆黑煙塵。新北市消防局獲報後迅速動員 45 輛消防車及 85 名搜救人員到場支援，並在 10 時 49 分於廢墟中發現已碳化的遺體。據悉，罹難的黃姓廠長平日並不居住於廠內，昨日因業務繁忙處理至深夜，考量通勤路途才選擇留宿辦公室，不料竟遭遇死劫。
環境品質部分，火警初期因風速微弱、擴散條件差，產生大量異味與空汙，影響範圍一度擴及中和、板橋、永和、土城及台北市萬華區。新北市環保局隨即啟動監測，並提醒下風處民眾佩戴口罩。隨著火勢撲滅且濃煙散盡，環保局於接近中午時分更新資訊，確認空氣品質指標已恢復至正常水準，並同步撤除相關行政區的空品示警。
消防局表示，雖然火勢已完全熄滅，但現場仍須持續進行殘火監控。環保局呼籲，受影響區域的民眾可於火勢撲滅後，視居家狀況重新開啟門窗保持通風。針對黃姓廠長的不幸罹難，警方已通知家屬並報請檢察官相驗；而關於詳細的起火點與確切致災因素，仍待火調人員進一步採證與鑑定後釐清，後續將加強宣導倉儲廠房的留宿安全規範。
