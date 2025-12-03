奪命水餃！員工誤將「這中藥」當成黑胡椒變餡料 老闆中毒慘死

中國發生一起意，有員工誤將含劇毒的「生烏」當成黑胡椒，包進水餃，結果老闆慘被毒死。（示意圖，Pixabay）

2023年12月21日，新疆烏魯木齊市一間推拿店發生嚴重中毒事件，足療按摩師賀某在調餡包餃子時，誤將含劇毒的「生烏」粉末當作黑胡椒加入餃子餡。該推拿店店主鄧某與其師傅醫師陳某一同食用後，3人皆出現烏頭鹼中毒症狀，最終鄧某經搶救無效死亡。

什麼是「生烏」？為何致命？

「生烏」是含有烏頭鹼的有毒藥材，具有高度毒性，口服僅0.2毫克即可能中毒，3至5毫克即可致死。此次事件中，賀某錯誤將「生烏」粉末混入餃子餡料中，導致三人中毒，造成一人死亡。

事件經過為何？如何導致悲劇發生？

根據《紅星新聞》報導，2023年冬至當天，賀某負責調製餃子餡，誤將四勺「生烏」粉末加入約200個餃子。當天下午約14時，老闆鄧某與陳某抵達推拿店，一起吃下約90個餃子。食用後三人陸續出現中毒症狀。

鄧某在詢問調料狀況後確診烏頭鹼中毒，陳某建議飲用薑湯，未建議立即就醫。鄧某當時仍為顧客按摩約45分鐘，加速毒素擴散。當日下午18時15分，鄧某撥打急救電話送醫，隔日不幸病逝。

法院如何判定各方責任？

新疆新市區人民法院一審判決指出，死者鄧某作為推拿店經營者，具醫學背景，未將有毒藥材「生烏」與普通調料分開存放，增加誤用風險，且未及時採取正確醫療措施，延誤搶救，承擔70%責任；足療技師賀某未盡基本注意義務，誤將「生烏」粉末當作黑胡椒加入餃子餡，承擔20%責任；醫師陳某知悉中毒後未建議及時就醫，對損害擴大存在過錯，承擔10%責任。

法院判令賀某及陳某共計賠償鄧某家屬36萬餘元人民幣。陳某不服上訴，經烏魯木齊市中級人民法院二審維持原判。

專業救治延誤如何影響結果？

法院特別指出，鄧某雖知曉中毒狀況，卻輕信薑湯解毒，且在中毒期間仍持續從事按摩工作，加速毒性擴散並延誤搶救時機，成為其死亡的重大過錯。

