奪命登山約會！她在暴風雪中「活活凍死」…竟是男友深夜丟包後下山

古特納被丟包在距頂峰約50公尺處。圖／翻攝自X

奧地利最高峰格洛斯格洛克納峰（Grossglockner）去（2024）年1月發生一起致命登山事故，一名毫無高山經驗的33歲女登山客與39歲男友攀登時遭遇暴風雪，然而後者並未替已是虛弱狀態的女友尋找避風處、也未用急救毯保暖，甚至在凌晨將她獨留山腰後才下山求援，結果導致女子活活凍死。檢方調查將近11個月後，正式以重大過失致死起訴男子。

根據每日郵報（Daily Mail）等外媒報導，這起事件發生在去年1月18日，格洛斯格洛克納峰的山區攝影機當天傍晚6時許還拍到33歲的古特納（Kerstin Gurtner）與39歲男友普蘭伯格（Thomas Plamberger）的登山頭燈，只見2人一前一後往海拔約3798公尺的格洛斯格洛克納峰頂移動。不料，當晚天氣突然惡化，自晚間8時起山上開始出現暴風雪、強風，2人為此被困在山腰，結果古特納卻因此活活凍死。

報導引述檢方起訴書指出，當晚溫度約-8度，體感溫度接近-20度，然而普蘭伯格在受困期間並未透過燈光或任何方式求救，也未替女友尋找避風處或使用鋁製急救毯保暖，就這樣在凌晨約2時將女友遺留在峰頂下方約50公尺處，導致古特納因失溫身亡：「由於普蘭伯格比女友具有更豐富的高山經驗，而且是他規劃此次行程，他應被視為本次行程的主導者。」

山區搜救隊必須徒步上山將古特納的遺體運下山。圖／翻攝自X

檢方指出，普蘭伯格比原定行程晚出發2小時，而且沒有攜帶足夠的緊急裝備，也沒有考量古特納從未完成過如此長度的高海拔攀登，同時也沒為女友最終確認登山裝備是否準備充分。調查發現，古特納當天穿的甚至不是適合高海拔攀登的登山靴，而是普通的滑雪軟鞋。

不僅如此，警方曾在當晚10時50分許派出搜救直升機飛越山區尋找失蹤者時，普蘭伯格也未對直升機發出求救訊號，這段時間警方與搜救隊多次嘗試聯繫2人，直到凌晨零時35分才成功與普蘭伯格短暫通話，但對話內容不明，而他之後也未再與救援單位聯絡。檢方批評，普蘭伯格此後疑似將手機調成靜音，因此無法接到警方聯繫，直到凌晨近3時30分，他離開古特納後才通知救援隊，但為時已晚。

蘭伯格（右）遭控重大過失致死罪。圖／翻攝自X

由於當晚出現颶風級的強風，直升機依舊無法升空，山區搜救隊直到隔天上午10時過後才成功徒步抵達現場，發現古特納已明顯死亡。對此，普蘭伯格透過律師否認所有指控，強調自己下山是為了求救，並稱這起事件只是「悲劇的意外」，但普蘭伯格仍被檢方以重大過失致死罪起訴，若罪名成立，則恐面臨最高3年有期徒刑。



