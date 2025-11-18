奪命瞬間曝光！閨密機車雙載「疑騎入絕命死角」遭物流車輾1死1傷
記者林意筑／台中報導
台中市北屯區今（18）日清晨6時許，一輛物流貨車行經松竹路一段，42歲梁男駕駛物流車準備右轉進入巷內卸貨時，與雙載機車發生碰撞，騎士34歲古女及乘客37歲羅女雙雙被捲入車底，其中古女當場死亡、羅女則重傷送醫。透過監視器畫面可見，雙載機車在物流車右轉時，疑似因騎至視線死角，導致與物流車發生碰撞倒地，梁男也向警方供稱「真的沒看到人」。全案經警詢後，依過失致死罪嫌將梁男移送偵辦。
據警方調查，今日清晨6時許，42歲梁男駕駛物流貨車行經松竹路一段520巷時，不慎與一旁同向的雙載機車發生擦撞，機車倒地後遭物流車右前輪暖過，造成騎士34歲古女、乘客37歲羅女連人帶車被捲入車底。警消人員獲報趕，先以氣動式頂舉器將物流車架高，再將受困在物流車底的古女、羅女拖出，抵救援過程中，可見羅女時不時揮動手部求救，最終消防人員順利將2人拉出。
不過被卡在物流車後輪的古女被救出時頭部變形、全身多處受傷，身旁有多處血跡，已明顯死亡，乘客羅女仍有反應，但全身多處擦挫傷，及腳部受重傷、流出大量鮮血，緊急將其送往慈濟醫院治療。據悉，警消救援過程中，物流車司機梁男始終蹲坐在路邊，不斷嚼檳榔、用手機。
稍早路口監視器畫面曝光，可見物流車行駛至某巷口時先減速準備右轉，但此時雙載機車突然從右側直行欲通過，疑似因騎至視線死角，與物流車發生碰撞後倒地，隨後便遭右前輪瞬間輾過，2名女子卡入車底，相當驚悚。事故發生後，梁男向警方供稱，他有看車輛後方，「真的沒看到人」，都沒有車子，但轉進巷子時卻聽到「碰」一聲。詳細肇事原因有待警方交大分析鑑定，全案警詢後將依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。
三立新聞網提醒您：
不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！
