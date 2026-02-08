奪命詐騙？他賣「仙佛界職位」讓網友解脫：在那邊過得很好…警方要查了

一名網友涉及利用宗教詐騙，甚至教唆輕生。示意圖／取自免費圖庫pixabay

不少民眾在生活或心理上遇到困難時，都會尋求心理諮商師的幫助，或是在宗教上求得平靜，然而竟出現有心人士藉此行騙，甚至涉及教唆輕生。胸腔外科主治醫師杜承哲近日踢爆，一名網友疑似在網上販售「仙佛界職位」，勸說情緒低落的女子購買，未料女子輕生後，這名網友還稱其「在仙佛界過得很好」。消息曝光後頓時引起熱議，警方也已介入調查。

杜承哲醫師日前在粉專上公開一張Threads上的PO文截圖，只見原PO在文中寫道，不久前曾有一位女網友見他在販售「仙佛界職位」後，私下聯絡上他來訴苦。這名女網友表示目前生活過得不太好，即便周遭許多親友給予言語鼓勵，仍無法改變她絕望的生活，但她又害怕輕生後會面對傳統習俗上的種種罪名，最後才會聯繫上原PO。

廣告 廣告

一名網友聲稱販售「仙佛界職位」。圖／翻攝自FB／杜承哲醫師

不料，原PO與這位女網友交談後，竟讓對方購買「仙佛界職位」，且在「職位申請儀式」結束2天後女網友已輕生逝世，原PO甚至寫道：「她現在在仙佛界過得很好，那裡沒有以往那些傷害她的人，還有更大的自由空間」。原PO還稱這位女網友想著要再「精進自己」，最後還在文末宣傳：「活著痛苦，有時為自己安排後路提前結算，也是一種解脫。」

看見這篇PO文後，杜承哲醫師也傻眼直言：「不懂就問，這個刑事警察局是否能介入偵辦？」PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛以「涉嫌教唆輕生」為由紛紛檢舉原文：「阿娘喂，這是煽動自殺吧」、「有夠可惡，靠這種騙術賺錢的真該下地獄」、「什麼時候凡人有資格賣功德點數了」、「這就是詐騙集團！販賣火星房地產都沒這麼惡劣」、「關於自殺對錯我不作評論，屬於個人意願，畢竟我們不是處於自殺者的立場。但是，鼓勵或煽動他人自殺，屬於教唆或幫助他人自殺，這是有罪的！」

雖然目前原文已不可見，但網路上仍瘋傳該截圖。對此，刑事局指出，警方已依程序受理並展開調查，以釐清發文內容是否屬實，若查出確有民眾遭鼓吹後尋短，則PO文者可能涉犯《刑法》加工自殺罪等刑責；刑事局提醒，網路言論若涉及不當鼓動或誤導他人，也可能觸法。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

《世紀血案》爭議／翻拍林宅血案爆未經家屬同意！導演背景遭挖…他列「這理由」逆風挺演員

狼父對親生3名國小女兒下手 7年性侵猥褻175次！法官震怒重判663年

帶嬌妻買彩券「1舉動」挨酸沒臉見人 吊車大王罕動怒：說話要留口德

他買300元刮刮樂「刮完沒中」想要丟 「多做這一事」現賺1萬5