奪命車禍! 兄弟檔從此天人永隔 疑天雨路滑暴衝撞進河道

接著來關心到這起奪命車禍，週五上午11點多，新北市貢寮區員警獲報，有一輛自小客車，在金沙灣附近，不明原因暴衝撞進河道裡。當時河水的深度，約有半輛車。警消到場搶救，60歲的哥哥順利脫困，僅有頭部撕裂傷，開車的弟弟則是當場沒了呼吸心跳。

一輛黑色自小客車，四輪朝天，翻覆在河道裡，只見搜救人員，站在湍急的溪流，手持破壞工具，不斷敲打車體，因為還有兩個人，受困在車上。附近居民說，之前有公路局來幫我們要量道路，要把那兩個彎來作改善，不然車子太快的話，容易發生意外。警消人員費了一番功夫，趕緊把傷者，抬上擔架，要跟時間賽跑。附近居民認為，疑似是天雨路滑，加上車速過快，才會釀禍。

事發就在新北市貢寮區，週五上午11點左右，員警接獲報案，位在和美街金沙灣附近，有一輛自小客車側翻，從五米高的邊坡，掉進河谷。當時河道的水位，約有半個車身高。根據了解，車內是一對兄弟檔，58歲的弟弟開著車，載著60歲的哥哥，結果不明原因車輛突然暴衝，衝進河裡。警消人員到場搶救後，6哥哥成功脫困，僅有頭部撕裂傷，坐在駕駛座的弟弟，則是當場沒了呼吸心跳。貢寮消防分隊小隊長林易甫表示，其中一名患者自行脫困，另外一名患者駕駛，受困在車裡，經過我們消防人員，用破壞器材機具破壞後，在20分鐘內，將患者脫困。









詳細的事故原因，還有待進一步調查釐清。這場車禍，也讓兄弟倆從此天人永隔。





