奪命車禍！國道3號和美段車禍 海巡上士休假遭撞不治

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】國道3號彰化和美路段今（29）日中午發生嚴重車禍，一輛小客車與大貨車碰撞，造成小客車駕駛、海巡署空勤隊上士邱姓男子（40歲）當場受困。消防隊出動破壞器材將其救出送醫，但邱男送醫時已無自主呼吸，經急救30分鐘後仍回天乏術，下午2時在家屬同意下宣告不治。

國道3號彰化和美路段傳出車禍意外，一聯結車與自小客車碰撞，自小客車車身嚴重凹損，駕駛受困車內，送醫後仍宣告不治。（民眾提供）

事故發生於中午12時多，南向192.5公里處。初步調查顯示，小客車疑未注意前方車況，先追撞內側車道的拖吊車，隨後失控橫停中線車道，遭營半聯結車追撞。彰化與台中消防隊接獲通報後，立即趕赴現場救援，經破壞車輛才將邱男救出。

廣告 廣告

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部主任李宗翰指出，邱男送醫時左下頷穿刺傷、右側頭顱破裂，並有多處骨折及挫傷，屬OHCA（到院前心肺停止），經急救30分鐘仍未恢復生命跡象。下午2時，在家屬同意下停止急救，宣告不治。

據了解，邱男為海巡署空勤隊上士，平日勤務繁重，今日休假，本應享受難得假期，卻發生意外；其妹妹亦為現役軍人。家屬接獲消息後火速趕到醫院，面對突如其來的事故，悲痛欲絕，泣不成聲。

國道3號彰化和美路段傳出車禍意外，一聯結車與自小客車碰撞，自小客車車身嚴重凹損，駕駛受困車內，送醫後仍宣告不治。（民眾提供）

海巡署偵防分署表示，邱士官長於休假期間發生事故，未接獲任何勤務指派或緊急召回通知。各級同袍對此深表遺憾與不捨，分署已派專人前往慰問家屬，並協助後續相關事宜。

警方指出，事故發生後封閉內側、中線及外側車道進行拖吊與路面清理作業，造成南向車流回堵約2公里。肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

彰化縣消防局第一消防大隊表示，表示，事故現場狀況險峻，車體嚴重變形，邱男受困車內，救援過程緊張而艱辛。這起事故提醒駕駛在高速公路上應隨時注意前方車況，保持安全距離，以避免憾事發生。

國道3號彰化和美路段傳出車禍意外，一聯結車與自小客車碰撞，自小客車車身嚴重凹損，駕駛受困車內，送醫後仍宣告不治。（民眾提供）

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部主任李宗翰指出，邱男左下頷穿刺傷、右側頭顱破裂，並有多處骨折與挫傷，送醫時已無自主呼吸（OHCA），經搶救仍不幸過世。

海巡署偵防分署表示，邱士官長在休假期間發生事故，並未接獲任何勤務指派或緊急召回通知，各級同袍對此深表遺憾。分署已指派專人慰問家屬並協助後續事宜。

警方封閉內側、中線及外側車道進行清理作業，事故造成車流回堵約2公里，肇事原因仍待進一步調查釐清。