奪命關鍵6分鐘！專家揪香港大火竄燒元凶 火場牢記5禁忌、4原則

香港新界「宏福苑」大火釀成嚴重死傷，短短6分鐘火勢就延燒到多棟大樓，專家揭露，外牆竹製棚架、圍網疑似就是害命元凶，而且火星隨風彈到旁邊大廈，造成不斷向外蔓延。

「從底燒到頂」 專家：竹製棚架、圍網元凶

宏福苑宏昌閣26日下午2點51分外牆棚架起火，2點57分火勢就迅速沿著工地外牆竹製棚架圍網著火蔓延到4樓，且迅速向上竄燒，火勢一發不可收拾，成了奪命關鍵6分鐘，消防專家林金宏揭露釀成這場致命大火主要原因，就是竹子是可燃物，所有的可燃物燒得快不快取決於面對的溫度，這個火災發生在戶外，所以空氣補充一定沒有問題，再加上它本身就是垂直面，垂直本來燃燒就會快。

11/26香港宏福苑大火6分鐘迅速延燒。圖／台視新聞

一般圍網不阻燃功能 「竹編鷹架」是香港文化遺產

一把火燒出工安問題，據了解工地都有規範，必須使用具備阻燃功能的防火網，才能有效遏止火勢擴散，但有不肖業者為了節省成本，竟使用一般圍網，在遇上火災時會迅速延燒，因為價差將近一倍，還是有人鋌而走險，「賭沒人查」的心態選擇便宜材料。

工地棚網應使用防火網，阻擋火勢延燒。圖／台視新聞

另外，香港因為地狹人稠，至今仍使用傳統竹編鷹架，被視為當地的文化遺產，這回卻成了奪命導火線，今年3月香港政府才剛宣布逐步淘汰竹材，轉而採用防火金屬鋼材，如今看在勢在必行。

結構技師戴雲發指出，台灣外牆施作的鷹架基本上現在多是金屬，從基礎到整個連結都是一個套件，所以很完整，防護網的部分也都會要盡量用能夠阻攔火的材料。

香港大火釀44死。圖／翻攝自threads

消防署公布火場守則 牢記5禁忌、4原則

大火引發各界關注，消防署也公布火場守則，其中包括5項禁忌，「不可收拾財物延誤逃生時間、不搭乘電梯、不可躲浴室、不可用塑膠袋套頭、不可浪費時間找濕毛巾延誤逃生」；另外4原則則是「開門往一樓逃生」，樓梯間未見煙霧就「往下逃生」，若在樓梯間發現煙霧，採「水平」方向避難，也要規劃第二逃生出口。

消防署公告遇火警5不4原則。圖／台視新聞

一場惡火帶走多條人命，究竟是哪個環節出現問題，相關單位都將仔細徹查。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

