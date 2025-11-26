奪命關鍵6分鐘 還原香港大火「從底燒到頂」完整時間軸

香港大埔宏福苑大火，網友最初拍到只是大樓外牆棚架起火（左圖），火勢並不猛烈。翻攝自Threads



香港大埔住宅區宏福苑今（11/26）日下午發生大規模火警，起火時間為下午2時51分，最初從宏昌閣外牆鷹架冒出火光與大量黑煙，短短10分鐘之內就從大樓底部往上蔓延，迅速燒成火柱，同時蔓延到附近大樓，場面駭人。

根據港媒《明報》報導，香港消防處下午2時51分獲報宏福苑宏昌閣大樓外牆棚架起火，剛開始僅出動兩條水線與兩組配備空氣呼吸器的消防隊員進行搶救，但火勢在短短6分鐘內迅速向上竄升，2時57分蔓延到4樓。消防單位於3時02分提升為三級火警、3時34分再度升為四級，並於傍晚6時22分正式升為最高等級「五級火警」。

根據網路上流傳的影片，以及當地住戶發文，一開始的火勢並不猛烈，有人大喊，「怎麼沒有警報？」、「鷹架著火啦！快叫消防隊！」等，沒想到火勢沿著外牆鷹架一路向上延燒，波及宏泰閣、宏新閣等多棟大樓，瞬間陷入火海。

現場不時傳出爆炸聲，鷹架網也因高溫整片坍落，傍晚前後，宏仁閣外牆也突然起火，火勢猛烈，火舌持續往空中竄燒，情況相當危急。

根據《香港01》報導，住在宏福苑宏建閣30樓的林姓住戶表示，約下午3時突然聞到濃煙味，接著聽到外牆鷹架爆裂聲，開門查看後驚見走廊濃煙瀰漫，立刻衝下樓逃生，但他當時完全沒有聽見警報聲。他所住的大樓與最先起火的宏昌閣相隔兩棟樓，但火勢蔓延速度驚人，「大概不到20分鐘就燒到我們這邊。」

宏福苑自兩年前就開始進行大型外牆整修工程，原預計2026年4月至5月完工。香港消防處提醒住戶，如無法及時離開火場，務必緊閉門窗、以濕毛巾封住門縫，並留在安全位置等待救援，切勿自行返回火場。

2025年11月26日，香港大埔宏福苑宏昌閣發生大火。翻攝自臉書大埔 TAI PO社團

2025年11月26日，香港大埔宏福苑宏昌閣發生大火。翻攝自臉書大埔 TAI PO社團

2025年11月26日，香港大埔宏福苑宏昌閣發生大火。翻攝自臉書大埔 TAI PO社團

