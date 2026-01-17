奪命一撞！79歲翁騎微型電動車自撞電桿頭部重創慘死 家屬悲痛待真相

記者莊淇鈞／新北報導

新北市林口區菁埔26號之5 前，（16日）傍晚5時許，發生1起嚴重車禍，79歲許姓老翁騎微型電動車行經，不明原因自撞電線桿，人、車倒在電線桿旁，路過民眾發現報案求助，消防救護員到場時，許翁頭部受到重創，已無生命徵象，由救護車送醫急救，但許翁經搶救仍宣告不治，至於車禍確切發生原因，還有待警方後續調查釐清。

據了解，騎乘微型電動車的許翁，昨天傍晚5時許，騎車行經林口區菁埔26號之5前，不明原因突然朝路旁電線桿衝過去，許翁經猛烈撞擊就倒地不起，附近民眾經過發現立即報案求助，消防救護員獲報到場，發現許翁頭部有撕裂傷、腳部有開放性骨折，已無生命徵象，經救護車送往林口長庚醫院急救，但許翁仍因傷重搶救無效不治身亡。

警方初步在許男身上未發現有酒味，但是否酒駕仍需抽血檢驗，整起事故發生原因還待警方後續調查釐清。

