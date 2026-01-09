奪命12秒！台中酒店媽媽桑勒斃老男友 死者家屬1原因還替兇手求情

記者陳佳鈴／台中報導

台中市一名59歲的酒店馬姓女經理，去年與同居多年的林姓男友發生爭執，馬女一怒之下狠拉對方圍巾，導致林男窒息昏厥後仰重摔致死。(圖／翻攝畫面)

一場糾纏13年的愛恨情仇，竟因一條暖心圍巾在12秒內演變成奪命枷鎖！台中市一名59歲的酒店馬姓女經理，去年與同居多年的林姓男友發生爭執，馬女一怒之下狠拉對方圍巾，導致林男窒息昏厥後仰重摔，經搶救後仍因顱骨骨折及腦出血不治身亡。台中地院近日審理此案，因馬女全盤認罪且死者家屬並無訴追意願，罕見裁定本案「不行國民參審」，將回歸一般程序審理。

根據起訴書內容，馬女與林男交往逾13年，感情基礎深厚。去年2月9日晚間，兩人在東區社區大廳爆發激烈口角，情緒失控的馬女雙手緊拉林男脖子上的圍巾長達12秒，導致林男當場窒息倒地，後腦勺重擊地面。儘管林男一度恢復意識並拒絕就醫，但當晚11時許傷勢急轉直下，陷入深度昏迷，送醫翌日仍宣告不治。

法醫解剖報告顯示，死者死因為顱骨、頸椎骨折併發嚴重腦出血。馬女在準備程序庭上痛哭認罪，強調自己「真的不是故意的」，辯稱當時是因林男連日酗酒滋擾，一時失手才釀成大禍。馬女律師進一步主張，本案屬同居男女長年磨合產生的憾事，並非街頭隨機殺人等社會高度關注案件，建請法院改行通常審判程序。

最令外界關注的是被害家屬的態度。據悉，林男家屬對馬女多年照顧父親的辛勞表示體諒，不僅無意提告、不要求賠償，對於是否交由國民法官審理亦表示尊重法院認定。台中地院衡量後認為，檢辯雙方對犯罪事實已無爭議，且法院應優先考量家屬對程序之期望，為避免司法資源與國民參與之負擔，最終裁定本件不行國民參審。

