奪命2惡火！ 單親媽、獨居男命喪火窟2／單親媽葬身火窟 男友腳痛就醫逃火劫

火警中不幸喪命的53歲的楊姓女子是一名單親媽媽，有四個孩子，原本還在念國小的小女兒跟她住一起，卻因為她過去有酗酒習慣，小女兒後續遭到安置。楊性女子平常跟男友同居，火警發生時，男友剛好因為腳痛就醫，才幸運逃過一劫。

火調人員進到屋內，逐一展開搜查，烏日連棟民宅歷經大火，房屋磚頭水管掉一地，就連屋頂屋簷也彎曲變形，結構恐怕都有受到影響。鄰居男子：「因為都是木頭，要打火來不及，主要是裡面易燃物很多，紙張破布都把它丟在一起，樓下堆成一堆，所以火燒得很快。」

鄰居說火勢延燒非常快，當時只能先逃生，不過起火點住處的楊姓女子卻沒能來得及逃。雖然已經53歲，不過保養還是非常好，她與60歲的陳姓男子交往，男友也搬進去一起住，火災發生當天，男友腳痛去看醫生，因此逃過一劫。里長：「我們有問他的情況，他說他走的時候，他去醫院的時候，她還是在樓上，媽媽有酗酒的習慣，有時候會叫這一個國小的，這個未成年的去買酒的情況，所以就請他的姐姐把他帶離開。」

楊姓女子是一名單親媽媽，有3個女兒，還有一個兒子，最小的女兒只有國小四年級，楊姓女子平常只跟同居人住一起，她靠打零工維生，是社工長期的關懷對象，不過因為經常酗酒、酒後鬧事，小女兒後續遭到安置，大女兒成年後有經濟基礎，後續將小妹接到身邊同住。楊姓女子的住處是前男友的，10年前開始對方同意讓她住在裡面，卻沒想到如今發生大火付之一炬。

