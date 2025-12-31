奪命8分鐘雙遭輾斃 惡劣肇逃駕揪凶1／單車機車2騎士省道遭輾臟器外露 警約談2駕駛到案

雲林元長鄉昨(30日)清晨5點多發生離奇車禍，單車騎士以及機車騎士，都倒臥在馬路上，被車子輾過後身亡，遺體還因此臟器外露。由於這個路段沒有監視器，警方追查才約談兩名駕駛到案。最早輾過死者的甘蔗車駕駛說，當時沒有發現壓到人，他也出示行車紀錄器，佐證人不是他撞倒的一開始兩個人就躺在地上。

貨車開在省道上，突然間車子壓過東西，車身還顛簸了一下，鏡頭倒轉，他其實押到的是人。畫面放慢來看，路中央早就有一名騎士倒臥在馬路上，現場不只一人，行車紀錄器拍下，當時左側車道上也有一個人橫躺路上。

兩名騎士倒在台19線省道南下路段，不僅沒了呼吸心跳，遺體還被車子輾壓嚴重毀損。虎尾警分局交通小隊長周國富：「傷者有可能遭其他車輛輾壓受傷而不治。法醫高大成：比較重的車才會臟器外咒露。」

車禍發生在30日5點37分，雲林元長段省道上，65歲的李姓腳踏車騎士跟46歲的李姓機車騎士疑似發生車禍後倒地，兩人倒地距離相差10公尺，李男的單車更是被撞到離了30公尺遠，後來載運甘蔗的60歲貨車駕駛沒注意到地上有人輾了過去，後來還有一輛車也涉嫌輾過死者，都被警方約談到案。

警方沿線擴大追查，但由於事發路段沒有監視器，最後用了15個小時，在同天晚上8點才把林男逮捕。檢察官：「本件林性嫌犯會涉及刑法過失致死罪及肇事逃逸罪。」

檢警初步調查，機車只有車頭被撞損，懷疑不是被車輛直接追撞，也不排除是機車跟單車發生擦撞，兩人雙雙倒地昏迷，才會導致後來經過車輛輾過，後續還要採集相關跡證進一步確認。

