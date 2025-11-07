奪命9秒鐘！南韓發電廠鍋爐倒塌「至少5人死亡」 搜救現場恐二次崩塌

2025年11月6日，南韓蔚山市一座火力發電廠發生鍋爐塔坍塌意外。路透社



據南韓媒體今天（11/7）報導，昨天南韓蔚山市一座發電廠，發生鍋爐倒塌事故，事發過程僅短短9秒鐘，目前宣告死亡與推定死亡人數，合計至少5人，不過，由於現場建築結構不穩，隨時可能發生二次倒塌，救援面臨相當大的困難。

據韓媒《中央日報》與《朝鮮日報》報導，昨天下午2時左右（當地時間），韓國東西發電公司的蔚山發電本部，發生鍋爐倒塌事故，在網路釋出的畫面中可發現，從鍋爐開始傾斜，到完全塌陷的過程，前後僅9秒鐘，廠內9名工人完全沒有時間逃離。

廣告 廣告

南韓消防單位說明，昨天下午3時45分左右，發現兩人卡在結構物當中。其中44歲的金某，已於今天凌晨4時53分確定宣告死亡，為這起事故的首名罹難者，另一人則尚未確定，但也被推定死亡。

消防當局表示，今天上午7時34分至8時52分之間，又發現3名遭活埋者，截至目前為止，這3人中已有2人確認宣告死亡，1人推定死亡。

也就是說，這起倒塌事故的確定死亡與推定死亡人數，合計已高達5人。

救援團隊仍在繼續搜救遭活埋的其他工人，據悉，搜救過程相當困難，由於倒下的建築結構相當不穩，隨時可能再度崩塌，如果在未確定工人位置的情況下，貿然切割結構物，反而有可能導致二次事故，消防員只能緩慢挖掘前進。

更多太報報導

馬斯克擬為特斯拉建超級晶片工廠 指名「可能與英特爾合作」

南韓發電廠60公尺高鍋爐轟然坍塌 活埋多人、2獲救者重傷

南韓建築工事故死亡率「OECD國家的兩倍」 韓媒稱：職災共和國