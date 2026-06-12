奪哈爾克島是美軍「最後手段」? CNN : 死傷風險太大 民眾恐不支持

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川普則宣布美國已「結束與伊朗的戰爭」，並表示雙方將簽署一份具有約束力的諒解備忘錄以停止敵對行動。 圖：美聯社／達志影像（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日就與伊朗的衝突與潛在協議發表一系列強硬與矛盾並存的談話，引發外界對戰事走向與外交進程的高度關注。他在宣布美國「結束與伊朗的戰爭」前數小時，仍曾威脅可能佔領對伊朗石油出口至關重要的哈爾克島，並強調美方不排除進一步升級行動。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，川普表示美國未來可能採取行動控制哈爾克島及其他能源設施，並聲稱將「完全掌控伊朗石油與天然氣市場」，將其與先前對委內瑞拉的能源施壓相提並論。不過他也坦言，大規模佔領行動涉及高風險與人員傷亡，美國社會是否支持仍存在不確定性。

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據美方官員與國防消息人士透露，美軍已在過去數月內研擬奪取該島的軍事計畫，但因風險過高多次擱置。相關評估指出，若要摧毀或控制該島能源基礎設施，可能需要大規模地面部署，並可能導致重大軍事傷亡，因此被列為「最後手段」選項。

川普表示，美國未來可能採取行動控制哈爾克島及其他能源設施，並聲稱將「完全掌控伊朗石油與天然氣市場」，將其與先前對委內瑞拉的能源施壓相提並論。 圖：翻攝自 X @JournalistJet

與此同時，伊朗方面則持續強化防禦部署。消息指出，伊朗已在哈爾克島增派軍事人員與防空系統，並提前設置防禦工事。伊朗官員則警告，若美方攻擊能源基礎設施，將採取嚴厲反制，並使美國陷入長期衝突風險之中。

在戰事與談判交錯之際，能源市場壓力也同步升高。多名能源產業高層向白宮示警，美國與盟友用於穩定市場的石油儲備正快速消耗，部分庫存預計數週內將逼近臨界水位。戰略石油儲備的下降，使市場對油價波動的擔憂加劇，業界人士警告，若衝突延長，油價可能出現更劇烈上漲。

白宮方面則回應稱，政府已預期短期市場波動，並強調正在採取措施緩解能源供應壓力，同時重申戰事結束後油價將回落。

多名能源產業高層向白宮示警，美國與盟友用於穩定市場的石油儲備正快速消耗，部分庫存預計數週內將逼近臨界水位。 圖：翻攝自網易

在外交層面，川普則宣布美國已「結束與伊朗的戰爭」，並表示雙方將簽署一份具有約束力的諒解備忘錄以停止敵對行動。他並稱已與多國領導人討論相關安排，包括以色列及多個中東國家。

不過伊朗外交部發言人否認已達成任何最終協議，並稱相關報導「純屬猜測」，強調德黑蘭尚未作出最終決定。伊朗革命衛隊及部分強硬派人士亦對美方說法表示質疑，認為在未正式公布前不應視為既成事實。

以色列方面則表示，川普的公開說法令以方感到意外，但後續與美方領導人通話後，對可能的協議方向表示一定程度理解與關注。不過以色列官員也指出，目前並未獲悉任何正式簽署的最終協議內容。

據了解，儘管軍事行動仍在持續，美伊雙方在卡達等第三方調解下仍保持有限接觸，部分外交人士認為，調解機制在近期會談中曾取得若干進展，但整體局勢仍未明朗。

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