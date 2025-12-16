奪回新竹市長寶座！二審逆轉擺脫貪污罪 高虹安司法纏鬥3年大事記

高虹安二審擺脫貪污罪糾纏，將拿回新竹市長寶座。資料照。取自高虹安臉書



新竹市長高虹安擔任民眾黨不分區立委期間，涉嫌詐領46萬餘元助理費，遭到檢調查辦。高虹安從2022年8月底登記參選新竹市長後，時任國民黨市長參選人林耕仁在同年10月立即指控其男友李忠庭擔任公費助理。檢調鴨子滑水蒐證後，2022年12月15日大動作赴立法院搜索辦公室，高虹安的司法之路也開始鳴槍起跑。檢調歷經8個月查辦，台北地檢署在2023年8月23日正式起訴高虹安及4名助理，讓她被逼上法庭。

時任國民黨新竹市長參選人林耕仁率先踢爆高虹安助理費案，後續宣布和高虹安休戰。截取直播

國民黨時任新竹市長林耕仁，率先踢爆高虹安男友李忠庭(圖)當公費助理。資料照。廖瑞祥攝

一審於翌（2024）年7月26日，台北地院一審重判7年4月、褫奪公權4年，高虹安也因此暫時丟掉新竹市長寶座；不過，二審今（12/16）天大逆轉改依偽造文書輕判6月，又破天荒讓她得以重回新竹市府。高虹安的司法大戰迄今剛好滿三年，過程中高潮迭起，當中到底發生什麼事，《太報》推出大事記，帶讀者重新回顧本案始末。

廣告 廣告

新竹市長高虹安司法纏訟3年大事記。《太報》採訪整理。

更多太報報導

高虹安二審貪污無罪！改依偽造文書罪輕判6月 周榆修：她被司法追殺很煎熬

大逆轉！高虹安涉貪脫身了 一審重判7年4月 二審改依偽造文書輕判6月

高虹安二審貪污無罪！將拿回新竹市長 高院「光速審案」過程曝光