奪城戰！上千俄兵潛入「紅軍村」 烏特戰部隊苦戰守城

澤倫斯基赴烏東前線視察穩軍心（圖／達志影像美聯社）

俄軍當前的戰略目標，就是奪下烏東重鎮「紅軍村」，目前已經有上千俄兵，滲透進入城區。烏克蘭最高指揮官坦承，「紅軍村」現在正陷入苦戰，澤倫斯基也再度前往前線，穩定軍心。另外俄軍再度出動無人機，攻打烏東人口密集區。

俄烏戰爭近4年來，俄羅斯持續企圖攻佔烏東戰略重鎮「波克羅夫斯克」，目前已滲透進市區，導致當地局勢嚴峻。烏克蘭最高軍事指揮官已承認面臨艱難處境，促使總統澤倫斯基親赴前線視察以穩定軍心。與此同時，俄軍正以無人機、火炮猛烈攻擊烏東城鎮，迫使當地平民逃離。這場持續的衝突不僅威脅著烏東居民的生存，也考驗著烏克蘭軍隊的防禦能力與國際援助的效力。

在烏東頓巴斯盆地，居民的日常生活隨時可能被爆炸聲打斷，當地居民形容他們的生活狀態是「求生」，不再是正常的生活。這個曾經繁榮的地區，如今滿目瘡痍，處處可見轟炸痕跡。一處正常營業的市場在短短15分鐘內就遭到攻擊，現場一片狼藉且留有血跡。UNITED24記者Zhenia Melnyk表示，俄羅斯正用恐怖手段迫使平民逃離，目的是將這些城市夷為平地，作為進一步攻勢的跳板。

頓巴斯盆地是俄烏戰爭的爆發地，也是俄羅斯優先佔領的區域，目前俄軍正鎖定已佔領81%的頓內次克州持續推進。Zhenia Melnyk指出，連接頓內次克州的主要公路已完全落入無人機攻擊範圍，情勢相當緊張，軍方建議平民通行。在這條危險公路上，烏克蘭特種部隊正與俄軍激烈交戰。

位於頓內次克州的戰略要塞「波克羅夫斯克」（俄羅斯稱為「紅軍城」）正遭俄軍大舉滲透市區。烏軍特種部隊奮力防守、殲滅敵人，同時俄軍也公布了「紅軍城」作戰畫面，展示坦克車挺進和火炮攻擊的場景。烏克蘭疏散隊警官表示，平民已無法進入「波克羅夫斯克」，只能要求民眾步行到最近的村莊接應，因為開車進城意味著成為敵人的頭號目標。

烏軍總司令否認「波克羅夫斯克」被包圍，但坦言該地區正面臨數千名敵軍進攻的艱難局勢。澤倫斯基於4日公布視察前線畫面，親手授勳給戰士們，表達對他們的敬意，並強調這片土地的重要性。「波克羅夫斯克」作為烏東前線重鎮和烏軍的補給樞紐，俄羅斯試圖奪下已超過一年，若被併吞，將有利俄軍進一步挺進頓內次克州剩餘的烏克蘭控制區。澤倫斯基指出，俄羅斯軍隊已多次被迫延後他們自己規劃的佔領期限

面對艱困局勢，烏克蘭期待美國提供能打到莫斯科的戰斧巡弋飛彈，雖然川普曾暗示可能提供，但後來又改變立場。澤倫斯基在歐盟活動上公開呼籲，強調美國開放遠程武器的重要性，即使只是作為嚇阻因素，烏克蘭也需要美國和川普總統的支持，這將對俄羅斯形成決定性壓力。然而川普認為，即使普欽已折損百萬兵力，但若沒有戰斧飛彈作為「最後一根稻草」，普欽不會停手，烏克蘭人民的生命將持續受到威脅。

