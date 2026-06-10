奪失去20年台東市政權！民進黨徵召無參選經驗「辣媽」翁聖惠挑戰

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台東市曾由賴坤成(右)執政8年，後續20年均由國民黨執政。民進黨這次派縣黨部執行長翁聖惠(左)出征。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕2026年地方公職人員選舉腳步漸近，台東市長選戰布局也正式進入藍綠對決階段。國民黨台東縣黨部今天已公布提名現任市長陳銘風競選連任，面對藍營實力堅強、基層實力雄厚的高牆，民進黨台東縣黨部徵召縣黨部執行長翁聖惠參選，她未曾參選舉，但有辣媽戰鬥力，勇於披上綠袍，盼為民進黨奪回失去20年的東市政權。

民進黨台東縣黨部對此戰局高度重視，本週六將在娜路彎大酒店2樓阿美廳舉行徵召記者會。為了替翁聖惠灌注勝選氣勢，黨中央與地方要員將精銳盡出，包括民進黨秘書長徐國勇、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、以及民進黨台東縣黨部主委張鈺晨都將親自出席，展現黨內大團結、全力求勝的決心。

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台東市曾由民進黨賴坤成執政8年，但後來5任均由國民黨擔任，現任市長陳銘風執政以來施政四平八穩，更具備現任者優勢，對民進黨而言無疑是場硬仗。翁聖惠在此時挺身而出，不僅代表綠營在中生代人才布局的突破，她勇於承擔、挑戰艱困選區的魄力，也為沉悶已久的台東政壇注入一股清新活力。

週六當天屆時將由主委張鈺晨、洪宗楷執行長及徐國勇秘書長輪番致詞，為翁聖惠披掛戰袍並舉行正式徵召儀式。隨後，翁聖惠也將發表參選聲明，向台東市民首度公開她的未來市政願景與參選理念，用全新的思維突破現有政治格局，為台東市爭取更關鍵的發展契機。

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