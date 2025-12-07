奪尖叫之夜大獎 劉宇寧哽咽喊：我出身低

主持人 說:「讓我們歡迎，演員章若楠，她是《淮水竹亭》裡，歷經愛情悲劇，充滿傲氣與破碎感的世家小姐楊雁。」《難哄》暴紅章若楠，花瓣披肩、純白禮服，化身精靈，現身一年一度，大陸典禮「尖叫之夜」。

主持人 說:「整部電影就看他，怎麼從一個精緻利己派，跌跌撞撞成為無聲者的代言人。」活動6號晚間澳門登場，眾星齊聚還包含超高人氣，檀健次，接著還有女星白鹿。

大陸女星白鹿，獲得尖叫女演員。（圖／TVBS）

大陸女星 白鹿 說:「我假裝信步閒庭，不去看你的眼睛，可是淚已瀅瀅，打溼了飛過的蜻蜓。」白鹿靠著「臨江仙」、「白月梵星」等影劇登頂平台熱度，更獲得了「尖叫女演員」。而獲選「尖叫男演員」的，則是他。

廣告 廣告

與搭擋李一桐走紅毯，戴上墨鏡與長外套西裝出場，帥炸全場。劉宇寧成為「尖叫之夜」最受矚目的明星之一，憑藉《書卷一夢》中「南珩」一角，熱度衝破7億，獲得尖叫男演員，成為愛奇藝「唯一」歷史最高熱度值。

大陸男星 劉宇寧 說:「從此英雄不問出處，恭喜 劉宇寧。」劉宇寧的演藝生涯顛簸，「英雄不問出處」，他也說，自己可能出身低一些，但能站上大舞台非常珍惜。

更多 TVBS 報導

楊冪「強碰緋聞前男友」尷尬畫面外流 正宮坐鎮大型修羅場曝光

女星低胸走紅毯「高跟鞋啪一聲斷裂」 慘摔撲地驚恐表情全播出

劉詩詩的大獎遭撤換！名單竄改成她 粉絲「砸錢投票」氣炸

「劉宇寧你也有今天」衝熱搜！ 奪尖叫之夜大獎哽咽喊：我出身低

