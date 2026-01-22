奪島危機 格陵蘭發新版應變手冊

美國總統川普多次誓言要從盟友丹麥手中奪取格陵蘭，格陵蘭政府21日發布新版本的小冊子，為民眾在發生「危機」時提供建議，指導方針包括儲備食物、水、狩獵武器和彈藥。

根據《紐約時報》與法新社報導，格陵蘭漁業、狩獵、農業和可持續事務部長柏格在首都努克舉行的記者會上表示，這份文件是「一份保險」，並說「我們預計用不上它」。他的聲明指出，「出版這本為家庭提供實用簡單建議的小冊子，並不代表我們預期會發生危機。」

格陵蘭政府表示，這本名為《為危機做好準備—自給自足5天》的小冊子是為了應對反覆發生的停電事件，並「加強民眾安全，進一步提升社會整體應對能力」。編寫工作始於去年，當時正經歷不同程度的停電。該指南建議儲存5天的食物、每人每天3公升的水、衛生紙、電池供電的收音機，以及武器、彈藥和釣具。

格陵蘭約有5萬7000人，其中近9成為原住民伊努特人，以狩獵和捕魚維生。根據2025年1月的民意調查，85％的格陵蘭人反對加入美國，只有6％的人贊成。格陵蘭總理尼爾森20日表示，美國「不太可能」對格陵蘭採取軍事行動，但這個丹麥自治領土仍然必須做好準備。

自從川普去年重返政壇，一再表示希望控制格陵蘭，以對抗俄羅斯和中國在北極擴張，確保全球穩定；不過，川普強勢的言論，也令歐洲和北約盟友感到震驚。

《紐約時報》指出，儘管川普21日說不會動用武力奪取格陵蘭，但他在瑞士的世界經濟論壇上的演講內容，仍讓許多分析人士產生疑問和擔憂。丹麥皇家國防學院的軍事分析師兼丹麥海軍指揮官尼爾森提問，那麼川普接下來會怎麼做？尼爾森認為川普的選擇不多，他說，「看不出有任何跡象表明這個問題有解決辦法。」