奪格陵蘭與未得諾貝爾獎連結 川普嗆將100%兌現加徵關稅

美國總統川普威脅，如果沒能達成協議，他將「百分之百」兌現加徵關稅威脅。

美國總統川普表示，如果格陵蘭島問題沒能達成協議，他將百分百兌現威脅，加徵更多關稅。川普被問到是否動用武力奪取格陵蘭，他則說，「無可奉告」。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國總統川普受訪時說，歐洲領導人應該關注俄羅斯和烏克蘭，而不是格陵蘭島，川普還說，如果不能就格陵蘭島問題達成協議，他將會「百分之百」兌現加徵關稅的威脅。被問到，美國是否會動用武力，控制格陵蘭島時，川普回答，無可奉告。

川普先前與挪威總理斯托爾交談，他在談話中說，因為沒有獲得諾貝爾和平獎，他不再感到「有義務純粹地思考和平」。川普說，「儘管挪威人嘴上不承認，但實際上他們完全掌控著諾貝爾獎。」川普補充，「他們喜歡說自己與諾貝爾獎無關，但實際上他們與諾貝爾獎有著千絲萬縷的聯繫。」

白宮副新聞秘書凱利表示，川普總統致力於出於國家安全目的，吞併格陵蘭島。她說，「川普總統認為，格陵蘭島是具有重要戰略意義的地點，對國家安全至關重要。他相信，如果美國能夠保護格陵蘭島，免受北極地區的現代威脅，格陵蘭島人民將得到更好的服務。」聲明中補充，總統致力於在國內和國際上建立長期和平。