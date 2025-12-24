奪運動精英獎最佳教練！曾豪駒：盼台灣棒球被世界看見

運動部長李洋和曾豪駒。（圖／運動部提供）





運動部今（24）日於臺北表演藝術中心球劇場舉行「114年體育運動精英獎頒獎典禮」行政院卓榮泰院長、運動部李洋部長也齊聚出席。

行政院卓榮泰院長頒發本屆終身成就獎，由蔡崇濱先生兒子蔡瀚文先生代表領獎；並頒發特別獎予十二強棒球賽中華代表隊。

其中「最佳教練獎」由帶領十二強棒球隊奪冠的曾豪駒教練、指導金牌拳擊女將黃筱雯的劉宗泰教練、指導金牌射箭強手湯智鈞的劉展明教練、刷新世大運體操歷史成績的幕後推手鄭焜杰教練及帶領臺北市東園國小睽違29年重返世界少棒冠軍的賴敏男教練入圍。

廣告 廣告

今年最終由曾豪駒教練脫穎而出，獲得最佳教練獎，曾豪駒教練率中華隊奪冠，終結國際賽強敵連勝紀錄，賽事期間給予球員信任和賦權發揮，促使整個團隊發揮不可思議的戰鬥力，成為奪冠的靈魂人物之一。

曾豪駒表示：「感謝在場所有辛苦的教練，每一位教練都在各自的崗位上努力付出，陪伴選手成長，這本身就是帶隊過程中最大的成就與成就感。」

他說，所有榮耀從來不是一個人完成，而是整個教練團共同努力的結果，未來也希望大家能一起扛起責任，讓世界看見台灣。

談到備戰明年經典賽，曾豪駒指出，目前正持續與國外球團協商流程，也在過程中收到許多正面的意願與回饋，教練團會努力整合各方資源，組成最好的團隊。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

快訊／王維中確定加盟台鋼雄鷹！與王躍霖再組鷹雄兄弟檔

最強外援來了！三上悠亞加入夢想家啦啦隊 首度公開亮相

WBC／孫易磊、古林睿煬參戰經典賽？火腿球團表態支持

