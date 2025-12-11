奪金像獎影帝卻遭封殺！梁家輝沒戲拍「擺過地攤」自曝遭警驅趕

梁家輝曾因電影題材遭到封殺，只能擺地攤為生。（圖／翻攝 見非凡）

曾獲金像獎的影帝梁家輝，在事業低潮期曾放下身段，尋求各種維生途徑。梁家輝在1983年拍攝《垂簾聽政》後因觸及台灣政治禁忌遭封殺，被迫擺地攤維生，甚至透露有報社找他撰寫專欄以應付水電費。同樣地，鄭國霖和馬景濤也在景區工作，顯示即使是知名演員，在面對生活壓力時也需放下身段，尋找不同出路。

梁家輝過去拍攝《垂簾聽政》，獲得金像獎最佳男主角，沒想到拿完獎卻因為電影觸犯政治禁忌，遭到封殺。為了維生，當年他曾與兩位同學一起製作皮手作飾物並擺地攤販售。他表示當時已經把身段放到最底下，即使是影帝也不得不面對現實。梁家輝說，擺地攤期間還曾被警方驅趕，但因為缺錢，只能接受各種工作機會。他提到有報社編輯找他寫專欄，雖然稿費不高，但至少能應付水電費。

有這樣情況的演員並非梁家輝一個人。曾出演《隋唐英雄傳》、《長月燼明》、《神鵰俠侶》等多部作品的大陸男星鄭國霖，也曾前往景區打工。表示自己曾看報導提及自己，「49歲還在景區打工，到了中年危機很心酸」，鄭國霖親自回應一點都不心酸，認為50歲正是闖的年紀。他強調演員也是普通人，憑自己能力工作並沒有問題。

另一位男星馬景濤同樣曾在景區「上班」，甚至曾在直播中昏倒。這些例子引起網友共鳴，認為就算是演員，為了好好生活，也只能放下身段拚一把，或許還有機會找到更好的出路。

