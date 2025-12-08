奪金曲獎後陷恐懼！傻子與白痴「越來越說不出話」
成軍滿10週年、拿下金曲最佳演唱錄音專輯獎後，樂團傻子與白痴推出全新EP《在沒有答案的日子裡》，以更成熟從容的姿態回到樂壇，試圖為年輕世代共同面臨的困惑與失重感提供溫柔的解答。團員表示，若首張專輯《夜長夢少》描寫的是「迷茫本身」，本次新作則聚焦「如何與迷茫共處」。
EP同名主打〈在沒有答案的日子裡〉邀請被稱為「校園文青教主」的163 braces合作，被樂迷譽為「夢幻聯動」。163 braces清亮純淨的嗓音與主唱維澤溫柔脆弱的聲線形成強烈對比，卻意外呈現和諧氛圍，打造既懷舊又金黃的聲響世界。維澤形容，若他的聲音代表城市暗處的喧囂，163 braces便是從迷霧中拉起人的那束光。
EP封面誕生於「恍惚」心境
談及金曲獎後的壓力，維澤坦言，真正讓他焦慮的並非外界期待，而是自身「越來越說不出話」的恐懼。他以運動與持續創作對抗壓力，並笑稱這是「有趣的循環」，壓力產生創作，而創作完成後又帶來新的壓力，讓他不斷向前。
EP封面呈現四位團員擠在汽車後座的畫面，象徵作品誕生於一種「恍惚」的心境，當過去與現在糾結混雜，人往往只覺得「反正就這樣了」。維澤說，人們於是鬆開方向盤，成了人生後座的乘客。他更笑言，自己本來就比較喜歡坐後座。
