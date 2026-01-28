奪金鐘後陷自我懷疑！曾沛慈罕談17年演藝路：會不會對不起這個獎？

女星曾沛慈近期受邀登人文紀實節目《列車人生》前往德國與波蘭體驗穿梭兩國的「文化列車」，在這趟5小時的旅程中，她罕見敞開心房暢聊17年的演藝路，坦言曾在奪下金鐘獎後開始質疑自己「會不會對不起這個獎項？」

曾沛慈罕見敞開心房暢聊 17 年的演藝路。（圖／公視 提供）

曾沛慈從歌唱選秀節目出道，曾獲金鐘獎戲劇節目女配角、入圍金馬獎最佳女配角，成為台灣影視音三棲藝人。熱愛唱歌的她在節目中分享，自己走了一條「特別的演藝路」，先演戲，再藉演戲找機會唱歌和發專輯。

不過曾沛慈坦言，在奪下金鐘獎後開始產生得失心、陷入焦慮，不斷質疑自己是否配得上這份榮耀，「下一次的表現夠不夠好？會不會對不起這個獎項？根本不用別人質疑，我自己就不斷檢視。那個獎座要不要拿出來擺在家裡，還是讓它在盒子裡面？」

曾沛慈提到，她求學時期是讀企業管理，照理說應該就是當上班族，歌唱比賽對她來說是個大意外，突然人生多了一個選擇，直到23歲才確定自己想唱歌。她坦承很長時間在不確定中工作，每年生日願望都是希望能發片，但演藝路上的挫敗也讓她一度懷疑自己。

回憶起演藝之路，曾沛慈談到了最初的挫敗：「演第一個角色時我覺得連走路都走不好，要NG二三十次。但我做了決定，至少要把正在做的這件事情做完，每次都是這樣想。」她坦承直到某次歌迷分享她的歌曲作品陪伴他面對摯愛因車禍離開的傷痛，才讓她找到使命感。

曾沛慈坦言，在奪下金鐘獎後開始產生得失心陷入焦慮。（圖／公視 提供）

曾沛慈表示：「那個使命感突然變得很大，也提醒我要更認真努力在正在做的事情上。」她不諱言曾多次問自己為了什麼做這件事情，而這些疑問在文化列車之旅中逐漸有了答案。她感性回顧：「如果沒有20多歲跟30多歲的我，那我現在也不會是這樣。」

對於這趟旅程，曾沛慈表示，十年後或二十年後再回想這段經歷，還是會覺得超級不後悔，「因為哪有什麼機會在旅遊中去認識到這麼多有深度的事物，並遇到這麼多不同的人？」她笑著期許，未來不要有容貌焦慮，至少要繼續覺得生命是有意義的。

